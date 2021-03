Franziska Tschinderle: Nachbarschaftshilfe

Was Janša am Ende so gefährlich macht, ist sein Hang zu Verschwörungstheorien. Er glaubt (oder gibt vor zu glauben), dass in Slowenien ein „tiefer Staat“ am Werk sei, also eine kleine, sinistre Clique, die den Medien Lügen diktiert. Spätestens hier müssten bei Janšas Parteifreunden alle Alarmglocken schrillen.

Doch während EVP-Chef Manfred Weber im Gespräch mit profil vorschlägt, eine „Fact-Finding-Mission“ nach Ljubljana zu schicken, hält sich Sebastian Kurz bedeckt. Dieses Schweigen hat eine lange Vorgeschichte: Bereits als Außenminister hat Kurz Autokraten in Südosteuropa unterstützt. 2016 trat er in Nordmazedonien als Wahlkämpfer für den umstrittenen Regierungschef Nikola Gruevski auf, dessen Anhänger ein Jahr später das Parlament stürmten, Journalisten verprügelten und Abgeordnete der Opposition verletzten.

Mit Präsident Aleksandar Vučić, der in Serbien erfolgreich die Medien gleichgeschaltet hat, pflegt Kurz seit Jahren eine politische Freundschaft. Die Wandertour mit Janša fügt sich in dieses Bild: Die ÖVP will Brückenbauer sein, doch ihr fehlt ganz offensichtlich der Wille, dabei unangenehme Wahrheiten auszusprechen.