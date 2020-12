Gernot Bauer: Faktenangst

Artikel über Corona-Infektionen bei Bauernhochzeiten, Almabtrieben, Gottesdiensten und Kaufhauseröffnungen erschienen sonder Zahl. Die Auseinandersetzung mit Migranten und anderen Minderheiten ist heikler. Tatsachen sind: Die Corona-Cluster in Freikirchen betrafen vor allem Roma und Sinti. Große Hochzeiten in jüdisch-orthodoxen Familien in Wien hatten auch eine große Zahl von Infizierten zur Folge. Türkische Familienfeste waren trotz Verbot keine Einzelfälle. Und Rückreisende vom Westbalkan, die dort bei Verwandten, Freunden oder am Familiengrab waren, steckten zu Hause in Österreich Freunde und Arbeitskollegen an.