Greisverkehr

Biden: Mein Alter? Wieso zur Hölle sollte mein Alter ein Problem sein? Nur weil ich vielleicht manchmal ein paar Namen und Daten verwechsle? Na und? Mir geht es ausgezeichnet!

Trump: Natürlich ist sein Alter ein Problem! Ich meine, der Kerl ist älter als mein erster Wirtschaftsnobelpreis. Der war doch bitte schon dabei, als sie dort unten in diesem Drecksloch Indien die Pyramiden gebaut haben.

Biden: Die sind nicht in Indien, du Son of a bitch. Sondern dort, wo mein guter Freund All-Sissy Präsident ist – in Mexico.

Trump: Ah so? Na, dann ist es ja kein Wunder, dass sie Aliens gebraucht haben, die ihnen die Dinger hinstellen. Allein hätten das die arbeitsscheuen Bohnenfurzer nie hingekriegt. Aber Hauptsache, jetzt zu Milliarden am Rio Grande stehen und die Hand aufhalten.

Biden: Warum wird außerdem immer nur über mein Alter geredet? Ich meine, der gute orangene Ronald hier ist gerade einmal dreieinhalb Jahre jünger als ich. Da ist also praktisch kein Unterschied.

Trump: Ja, aber ich bin stark wie ein Trüffel. Und total straff, you know? Ganz anders als unser schlaffer Sleepy Joe hier. Ich wette ja, ihm hängt der Sack schon bis zu den Knien. Meiner ist viel schöner. Ich habe überhaupt den schönsten Sack in der westlichen Stratosphäre, da können Sie fragen, wen Sie wollen. Großartiger Sack.

Biden: Oh mein Gott! Haben das die Amerikaner wirklich verdient? Einen Präsidenten, der mit den anderen großen Staatsmännern der Welt zusammensitzt, mit Deng Xiaoping, Kohl, Mitterrand und wie sie alle heißen – und über seinen Sack redet?

Trump: Das werden die sich schon anhören müssen – weil sie mir alle kräftig auf den gehen. Die werden alle Deals machen müssen! Und eines ist klar: Solange diese Chinesen nicht ihre NATO-Beiträge bis auf den letzten Cent bezahlt haben, werde ich sie auf keinen Fall gegen Taiwan beschützen! Die werden mich sicher nicht für dumm verkaufen.

Biden: Damit wären sie auch reichlich spät dran.

Trump: Ich bin übrigens nicht nur geistig auf dem Level eines Achtjährigen. Ich kann auch problemlos drei Kniebeugen am Stück machen. Wenn ich Blähungen habe, sogar vier!

Biden: Das muss an den Behandlungen liegen, bei denen er intravenös Desinfektionsmittel und Licht bekommt!

Trump: Und jetzt sehen Sie sich im Vergleich zu mir einmal Obama an. Ganz klapprig ist er schon. Sein Gang ist wie von einer Klarionette.

Biden: Einer was?

Trump: Stell dich nicht blöder, als du bist! Wie von so einer Holzfigur, die an Fäden hängt. Und seine Fäden halten noch dazu die Kommunisten in den Händen. Und diese schwulen Europäer. Wobei das ohnehin dasselbe ist.

Biden: Die einzige Holzfigur hier bist du. Du bist der Lügner mit der langen Nase. Petruchio. Der aus dem italienischen Märchen.

Trump: Wunderschöne Stadt, dieses Italien. Da kommt die Pizza Hawaii her. Ich habe einmal einen Tweet darüber gelesen.

Biden: Du meine Güte! Italien ist doch ein Land! Am Mittelmeer.

Trump: Einem stabilen Genie wie mir brauchst du nicht mit so einem Bullshit kommen. Denn eines weiß ich genau: Wenn ein Meer in der Mitte liegt – dann ist es ein See.

Biden: Und im Norden von Italien sind die Alpen. Und dann Österreich.

Trump: Ah! Tolle Leute dort in diesem Österreich. Die wohnen alle in den Wäldern. Und obwohl sie explodierende Bäume haben, verbrennen ihre Waldstädte nicht. Daran werde ich die Kalifornier im nächsten Sommer erinnern.

Biden: Wie kann ein einzelner Mensch nur so unfassbar viel Stumpfsinn verbreiten?

Trump: Ich war der beste Präsident aller Zeiten. Und in meiner zweiten Amtszeit werde ich überhaupt der besteste. Du hingegen bist der schlechteste. Und außerdem bist du uralt und schon total servil.

Biden: Nun gut. Mag sein, dass ich ab und zu etwas durcheinanderbringe. Aber: Ich hatte wenigstens einmal ein Hirn. Bei dir hingegen ist jetzt auch noch das Vakuum verblödet.

Trump: You are Fake News. Mein Hirn ist nämlich größer als das eines Blauwals. Ich habe ein Foto aus der Klinik, es passt nicht in mein Handy. So großes Hirn. Großartiges Hirn.

Biden: Außerdem bist du faschistisch, korrupt, bösartig und vollkommen verantwortungslos.

Trump: Na, wenn das kein Mehrwert gegenüber deinem „nur servil“ ist, dann weiß ich auch nicht!

Biden: Dazu habe ich nur mehr eines zu sagen: God save the Queen, Mann! Damit das ein für alle Mal klar ist.