Gretas Fluch auf der Klimakonferenz in Glasgow

Sie hat „Arsch“ gesagt. Genauer gesagt rief Greta Thunberg inmitten von Anhängern: „Schiebt euch eure Klimakrise in den Arsch!“ Nun, Thunberg ist erstens eine Aktivistin und zweitens ein Teenager, also sollte man wegen ihrer Ausdrucksweise nicht kleinlich sein. Thunberg sagte allerdings noch etwas, das auf der Klimakonferenz in Glasgow zum geflügelten Wort wurde: „Blablabla“. Sie wolle kein Blablabla mehr hören, die Politiker im Glasgower Konferenzzentrum würden bloß vorgeben, den Klimawandel ernst zu nehmen, wetterte die junge Schwedin, auf die so ziemlich die ganze Welt hört.

Hat Greta recht?