Grünen-Chef Werner Kogler hat ein Problem mit der Opposition

Jetzt kulminiert dieses schreckliche Versagen gerade in der Frage, welche Haltung man zu Afghanistan einnimmt. Oder besser gesagt: einzunehmen hat. Denn wie so oft in diesen bis an die Zähne mit Liberalität bewaffneten Kreisen gibt es ja natürlich nur eine. Die richtige. Und jede Abweichung muss sofort geahndet werden. Folgerichtig wurde Kogler auch für seinen Auftritt in den ORF-Sommergesprächen heftig gescholten. „Geschwurbelt“ habe Kogler, als es um Afghanistan ging. Und bewiesen, „dass die Grünen mittlerweile politisch kaum noch schmerzempfindlich sind“, befand der „Standard“, also das Zentralorgan der Gefühlslinken. Dabei will doch zum Beispiel Hamburg 200 Gerettete sofort und unbürokratisch aufnehmen! 2!0!0! Vom Posterboy der „Je suis Kabul – oder was sonst gerade in meiner Timeline als aktuelles Betroffenheitsgebot aufpoppt“-Fraktion Justin Trudeau in Kanada noch gar nicht zu reden. 20.000 Afghanen will er in sein Land lassen! Und zwar in ein Land, das flächenmäßig gerade einmal 120 Mal so groß ist wie Österreich! Aber was macht Kogler? Nichts! Will offenbar eisern auf den nur 44.000 Afghanen, die in Österreich leben, sitzen bleiben! „Die österreichischen Grünen haben bis jetzt offiziell nicht einmal eine konkrete Forderung formuliert!“, empört sich der „Standard“ folgerichtig.

In diese von Kogler hinterlassene, schmerzbefreite Lücke – also keine Forderung zu stellen, die null Chance auf Umsetzung hat – stießen aber dann zum Glück eh andere vor. Besonders progressiv zeigte sich dabei die grüne Integrationssprecherin Faika El-Nagashi, die postulierte: „Eigentlich müssten alle Menschen außer den Taliban aus Afghanistan evakuiert und über humanitäre Aufnahmeprogramme in Sicherheit gebracht werden!“ Wie das mit Venezuela, Kuba, Haiti, allen Maghreb-Staaten, Irak, Iran, dem gesamten Afrika südlich der Sahara, Burma, Nordkorea oder China ist, teilte sie uns zwar nicht mit, aber wurscht. Dafür gibt es im rhetorischen Kunstturnen trotzdem eine glatte 10,0 im Twitter-Sesselkreis, in dem man ja meist damit beschäftigt ist, der zum Glück exakt genauso denkenden Vorderperson permanent so heftig auf die Schulter zu klopfen, dass sich manchmal ein kleines Hämatom bildet. Man muss ja schließlich als Aktivist:in auch dorthin gehen, wo es wehtut! Weiters warf El-Nagashi dem politischen Gegner – also der ÖVP – vor, nur „Phrasen zu dreschen“. Und sie erkennt eine Phrase, wenn sie eine sieht!