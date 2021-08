Rainer Nikowitz: Nach den Bratwürsten die Gratis-Joints? Wie Impfgegner zu bekehren wären

Also muss man ganz eindeutig noch intensiver darüber nachdenken, mit welchen Belohnungen man Impfgegner locken könnte. Und es gibt tatsächlich schon eine Reihe neuer Ideen – mit unterschiedlichen Erfolgsaussichten. Eher nicht so gut geeignet erscheint zum Beispiel die Idee, Gratiskurse für das Erlernen von sinnerfassendem Lesen auszuloben, um etwa den Unterschied zwischen den Begriffen „Querdenker“ und „Querulant“ klarer herausarbeiten zu können. Aber das ist erstens eindeutig zu wenig bratwurstig, und zweitens wäre das ja so etwas wie Keulen nach Wattens tragen oder wie das heißt. Ähnliches gilt für den Vorschlag, ganz niederschwellige Speed-Datings mit Psychiatern anzubieten. Auch das wird eher keinen Massenansturm hervorrufen, da kann es noch so sinnvoll sein.

Ein Meet and Greet mit Herbert Kickl wiederum wäre im Prinzip zwar möglicherweise für einige Betroffene durchaus interessant. Allerdings hat sich der Mann mit dem unbezwingbaren Immunsystem eines prächtigen Karawankenbären leider nur bereit erklärt, diese vor der damit verknüpften Impfung abzuhalten – was dem Erfolg der ganzen Aktion dann doch nicht so zuträglich wäre. Ähnliches gilt für Freikarten für den Abend „Roland Düringer – Die hundert allerbrillantesten Genieblitze des unbeugsamsten aller Intellektuellen“ (Arbeitstitel; der Künstler feilt gerade an einem, der sein Selbstbild noch etwas klarer zum Ausdruck bringt).

Deutlich vielversprechender, weil nahe am Bratwurst-Prinzip, erscheint der Gratis-Joint für die feierwütige Jugend. Bei den Zeltfesten am Land, die der ÖVP sehr wichtig sind und deshalb auch gegenüber der regulären Nachtgastronomie bevorzugt werden, kommt das aber natürlich nicht infrage, dort sind ja nur anständige junge Menschen. Hier wäre es also viel eher „All you can drink“-Komasaufen. Und ein immer freier Parkplatz vor der Haustür wäre gerade im städtischen Bereich sicherlich ein Knüller, könnte allerdings an der Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze scheitern – wenn sich nicht die Geimpften auch endlich einmal solidarisch zeigen und auf ihre verzichten. Und das wäre ja nun wirklich nicht zu viel verlangt. Nach allem, was war. Und vor allem, was noch kommen wird.