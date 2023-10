Herrkarlmäßig halt

Am 15. November 1961 wollten die Österreicherinnen und Österreicher fernschauen, das waren sie damals schon gewohnt, aber was sie da zu sehen bekamen, war kein leichtes Unterhaltungsprogramm. Sie sahen sich,wenigstens sehr viele von ihnen, wie in einem Spiegel, sie begegneten sich auf der Mattscheibe selbst. Das war kein schöner Anblick. Es gab Ärger. Die Spiegelmacher hießen Carl Merz und Helmut Qualtinger, zu dieser Zeit bereits berüchtigte Partner in Crime in Sachen Darstellung der österreichischen (und deutschen) Seele in Zeiten des Wirtschaftswunders. Der „Herr Karl“, wenngleich männlich, ist ein geschlechtloses kulturelles Muster, das jede, jeder kennt: der ewige Opportunist, der erst bei den Sozis ist, dann bei den Klerikalfaschisten um Engelbert Dollfuß im totalitären österreichischen Ständestaat, aber die „Zeichen der Zeit“ erkennt, als die Nazis den missliebigen Konkurrenten im Kanzleramt ermorden, und sich schnurstracks nach der Okkupation Österreichs 1938 eben den Nazis andient, um sich nach dem unrühmlichen und relativ zügigen Ende des „Dritten Reichs“ mit Russen und Amerikanern gutzustellen. Man weiß ja nie.

Nun hätte man meinen können, dass das Werk von Merz und Qualtinger im demokratischen Österreich, 16 Jahre nach dem Ende der Hitlerei und sechs Jahre nach dem Abzug der Alliierten, auf Beifall hätte stoßen müssen. Der Herr Karl, der fiese, kleine, verlogene, immer sich anpassende Opportunist, er hätte ja eigentlich das Feindbild des neuen Österreich sein müssen. Hätte. Stattdessen gab es massenhaft und weitgehend Empörung. Damit hatten die Autoren auch nicht gerechnet. Im Blick hatten sie einige. Aber es waren mehr.

Mehr als sechs Jahrzehnte später ist die Erfahrung immer noch frisch. Denn dem Herrn und der Frau Karl geht es nach wie vor gut. Sie sitzen in ihren Vorratskellern, und wenn die Chefin ruft, dann tun sie so, als ob sie beschäftigt sind. Sie schimpfen auf die Ausländer und verachten ihre Nachbarn, weil jeder, zu unrecht natürlich, mehr hat als sie selber. Und wenn man sie fragt, wie es ihnen dabei geht, dann sagen sie: Ich war immer Idealist. Herrkarlmäßig halt. Das Problem hieß damals und heißt heute Kultur. Kultur ist nicht das, was im Burgtheater gespielt wird, sondern das, was wir für ganz normal halten, alle Tage. All die Sachen, über die wir nicht groß nachdenken, weil wir sie die ganze Zeit tun oder so lange dulden, auch bei anderen, dass sie uns nicht mehr auffallen. Darin liegt die größte Gefahr für Mensch und Demokratie. Eine Kultur, in der Herr und Frau Karl sich immer als Opfer der Umstände darstellen können und in der immer die anderen schuld sind, wenn was nicht funktioniert, das war die, auf die Merz und Qualtinger es abgesehen haben. Re-Education haben die Amerikaner die dringendste Notwendigkeit nach dem Krieg genannt, und das ist nicht einfach jene Umerziehung, die auch in totalitären Regimen – etwa bei unserem lieben Handelspartner China – gang und gäbe ist.