Draußen scheint die Sonne und das Fieber zwingt mich, auf der Couch zu liegen. Einziger Trost: Fernsehen am Feiertag, wie in der Kindheit – drei Folgen Pippi Langstrumpf. Die Titelmelodie zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, auch nach 40 Jahren noch. Lautstark pfeife ich mit, den Hustenreiz unterdrückend. Mit einem Mal wird mir klar, wie sehr mich diese Figur von Astrid Lindgren geprägt hat. Sie ist erfrischend unkonventionell, entlarvt die Sinnlosigkeit der von den Erwachsenen vorgegebenen Regeln, setzt sich für die Rechte von Kindern ein und wagt es, sich beim Kaffeekränzchen vor allen anderen bei den Keksen zu bedienen. Wie anders würde unsere Welt aussehen, wenn mehr Menschen ein bisschen so wären wie sie. Darum: Weck die Pippi in dir und mach dir die Welt, so wie sie dir gefällt.