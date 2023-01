Die Therme hat gestern früh den Geist aufgegeben. Keine Heizung, kein Warmwasser. Aber Holz der vor fünf Jahren gefällten Fichte aus dem Garten im Holzschupfen. Der Ofen so alt wie ich, also born in the year of the Chevy. Für alle Nicht-Auto-Aficionadas, das war 1957. Der Ofen also hat fast keinen Schamott mehr in seinem oberen Innenleben. Der Rauchfangkehrer sagt aber: „Geht schon.“ Also Holz holen. Beim Türöffnen kommt mir aus dem vom Ex deponierten Plastikkästchen Kram entgegen und versperrt den Eingang. Im Oberstock finden sich noch ein paar Scheite neben dem zweiten Ofen. Nachschub in Form von „Rollenholz“ wird gegen 9 Uhr eintreffen. Bei Sonnenuntergang wird dann auch noch die Öltonne im Hof ganz ghettolike zu Funk, HipHop und Satchmo brennen. What a wonderful life this can be.