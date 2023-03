In der Bundes-SPÖ müssen spätestens jetzt alle Alarmglocken läuten. Denn das Debakel in Kärnten ist bloß das jüngste Katastrophen-Ergebnis für die Sozialdemokratie: Im September stürzte bei der Tirol-Wahl die regierende ÖVP zwar ab – die SPÖ kam aber dennoch über Platz 3 (hinter der FPÖ) und ein maues Resultat von 17,5 Prozent nicht hinaus. Auch bei der Niederösterreich-Wahl im Jänner wurde die Landeshauptfrau-Partei ÖVP abgestraft – aber auch die SPÖ erlebte ein Debakel, verlor über drei Prozentpunkte und fiel hinter die Wahlsiegerin FPÖ auf Platz 3 zurück. Diese miesen Regional-Ergebnisse passen zum negativen Bundestrend: In den bundesweiten Umfragen sackt die SPÖ seit Monaten ab und musste den fiktiven Platz 1 abgeben, die FPÖ zog an ihr vorbei. Mittlerweile rückt sogar die von Chat- und Korruptionsaffären gebeutelte ÖVP wieder näher an die SPÖ heran.

Und selbst den größten Optimisten in der SPÖ dämmert: Der Traum vom Kanzleramt ist mittlerweile ausgeträumt – und sogar die Horrorvision vom Absturz auf Platz 3 im Bund eine realistische Variante.