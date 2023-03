Kärnten-Wahl: Starke Verluste für SPÖ von Peter Kaiser, Freiheitliche vor ÖVP

Die Kärntner Landtagswahl hat am Sonntag ein überraschendes Ergebnis gebracht. Die SPÖ verlor fast zehn Prozentpunkte, konnte aber klar ihre Position als Nummer eins behalten. Alle anderen Parteien legten zu, was vor allem bei der ÖVP unerwartet war. Sie konnte das Team Kärnten klar hinter sich lassen, obwohl dieses sich annähernd verdoppelte. Grüne und NEOS scheiterten klar.

Was die künftige Landesregierung angeht, könnte diese die SPÖ in einer Zweier-Variante mit allen anderen Landtagsparteien bilden. Allerdings könnten sich auch diese zusammentun und ein Dreier-Bündnis gegen die aktuelle Landeshauptmann-Partei bilden.

Konkret kreist die SPÖ in den aktuellen Hochrechnungen von SORA und ARGE um die 39 Prozent - nach 48 Prozent vor fünf Jahren. Die FPÖ folgt mit kleinen Zugewinnen mit rund 25 Prozent. Platz drei geht an die Volkspartei, die etwa 17 Prozent auf sich vereinen kann und so rund zwei Punkte zulegt. Das Team Kärnten steigert sich von 5,6 auf etwa zehn Prozent. Grüne und NEOS schaffen gerade einmal gut drei bzw. zwei Prozent.