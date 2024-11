Im Geldbörsel. Auf dem Mittagstisch. Im Urlaub. Beim Friseur. Dort wird man es aber nur spüren, wenn die Politik Entscheidungen trifft, die den Vielen im Alltag helfen. Und nicht nur dem reichsten Drittel der Bevölkerung. Viele Vorschläge, die bisher am Tisch liegen, gehen nur leider in eine ganz andere Richtung.

Beispiel eins: Ein Vollzeitbonus soll, wie der Name verrät, alle belohnen, die Vollzeit arbeiten. Anders gesagt: Männer. Die verdienen nicht nur viel besser als Frauen; die arbeiten auch viel häufiger Vollzeit. Neun von zehn Männern arbeiten die volle Woche. Aber das tut nur die Hälfte der erwerbstätigen Frauen – doch bei Weitem nicht freiwillig: Sie müssen auffangen, wenn die Eltern gepflegt werden müssen; sie fangen auf, wenn der Kindergarten im Ort am Nachmittag nicht offen ist.

Beispiel zwei: Die Steuern auf Überstunden sollen gestrichen werden. Das freut ebenfalls die Bestverdiener, die machen im Schnitt achtmal so viele Überstunden wie Niedrigstverdiener. Wer Teilzeit arbeitet (also Frauen), hat auch von dieser Maßnahme nichts. Als „Überstunde“ gilt erst, was mehr als 40 beziehungsweise 38,5 Stunden pro Woche oder acht Stunden am Tag gearbeitet wird. Der steuerliche Vorteil geht vor allem an Männer.

Beispiel drei: Die Einkommensteuer soll sinken. Davon profitieren, erraten: die Topverdiener. Wer weniger als 6600 Euro brutto im Monat verdient (also die große Mehrheit), hätte mit dem Vorschlag der ÖVP saftige 400 Euro mehr im Jahr. Wer mehr als 9400 Euro brutto im Monat verdient, dem blieben aber 3000 Euro und mehr pro Jahr zusätzlich. Der Manager hat von dieser Steuersenkung 7,5-mal so viel wie die viel zitierte Billa-Kassierin.

Bleibt die Frage: Warum dann das Ganze? Was will die ÖVP damit bezwecken? „Arbeitsanreize stärken“, so nennt sie das; sie will dafür sorgen, dass wir endlich mehr arbeiten. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, Gabriel Felbermayr, sekundierte ihr in diesem Zusammenhang hier kürzlich: Es müsse was getan werden „in jenen Bereichen, in denen Teilzeit oder Nichterwerbstätigkeit häufig sind“.