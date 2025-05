Sparpaket der Regierung: Kürzen ohne Kompass

Österreich steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Drei Jahre in Folge schrumpft die Wirtschaftsleistung. Die Zahl der Firmenpleiten erreicht Höchststände, die Arbeitslosigkeit steigt. In einer solchen Lage 6,4 Milliarden Euro aus dem Budget zu nehmen, ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht riskant bis fahrlässig. Denn wer in die Krise hineinspart, verschärft die Krise. Der internationale Forschungsstand ist da eindeutig. 100 Euro Sparpaket kosten 75 Euro Wirtschaftsleistung – konservativ geschätzt. Hochgerechnet auf das geplante Sparvolumen heuer von 6,4 Milliarden Euro bedeutet das einen Wachstumsverlust von bis zu einem Prozentpunkt.

Was den Budgetkurs besonders fragwürdig macht: Die Bundesregierung schnürt dieses Sparpaket nahezu ausschließlich über die Ausgabenseite. Über 70 Prozent der Konsolidierung bis 2029 erfolgt durch Kürzungen. Nur ein Bruchteil durch höhere Einnahmen. Statt also bei Übergewinnen, Vermögen oder Konzernsteuern anzusetzen, kürzt man bei den Leistungen für jene, die ohnehin wenig haben – Familien, Pensionist:innen oder Erwerbsarbeitslose. Private Haushalte tragen fast die Hälfte der Konsolidierungslast, Unternehmen hingegen nur 13 Prozent.

Diese Verteilung ist nicht nur unsozial, sie ist politisch gewagt. Denn eine derart einseitige Lastenverteilung untergräbt Vertrauen: in die Gerechtigkeit staatlichen Handelns, in die Ausgewogenheit demokratischer Entscheidungen. Sie trifft insbesondere jene, die in den letzten Krisenjahren bereits stark belastet wurden: Familien mit Kindern. Frauen mit Betreuungspflichten. Mieter:innen mit steigenden Wohnkosten.

Gerade die Aussetzung der Inflationsanpassung bei Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld ist in ihrer Symbolik wie in ihrer Wirkung gravierend. Sie bedeutet reale Einkommensverluste – auch für Haushalte mit mittlerem Einkommen. Eine Familie mit zwei Kindern verliert allein dadurch im kommenden Jahr über 160 Euro, langfristig ein Vielfaches. Auch bei der Gesundheitsversorgung und bei den Pensionen wird gespart.

Auch ökologisch ist der Kurs ein Rückschritt. Die Klimaförderungen fallen einem Streichkonzert zum Opfer. Die Abschaffung des Klimabonus – einer Gutschrift für alle Haushalte als Ausgleich für die CO₂-Steuer – trifft ärmere Haushalte stärker als reichere. Die „soziale Abfederung“ dafür, ein höherer Pendler-Euro, kommt hingegen vor allem Besserverdienenden am Land zugute. Ein großer Teil der Klimapolitik wird also einfach abgeschafft. Alternativen dazu wie mehr Klimagesetze oder bessere Regulierung bietet die Regierung nicht an.