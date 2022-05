Inseratenaffäre: Fragwürdige Konstruktionen auch in Niederösterreich

In einem Staat, in dem es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, in dem Behörden Journalistenanfragen nach Gutdünken beantworten – oder eher: nicht beantworten – und in dem Regierungsvertreter auf parlamentarische Anfragen von Abgeordneten oft äußerst wortkarg replizieren, gibt es nur wenige Möglichkeiten, wie Brisantes an die Öffentlichkeit dringen kann.

Eine dieser Möglichkeiten wurde vergangenen Donnerstag im niederösterreichischen Landtag eingesetzt: SPÖ, FPÖ und NEOS beauftragten den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung der Inseraten-Buchungen von landeseigenen Unternehmen wie der Hypo-Landesbank oder dem Energieversorger EVN. Der Verdacht: Auch in Niederösterreich soll es – ähnlich wie in Vorarlberg – zu großen Geldverschiebungen von öffentlichen Stellen in Richtung parteinahe Medien gekommen sein. In Vorarlberg laufen Finanzstrafermittlungen gegen den ÖVP-Wirtschaftsbund, auch Landeshauptmann Markus Wallner steht massiv unter Kritik; in Niederösterreich untersucht vorerst nur der Rechnungshof.

Schon jetzt steht aber fest: Für die Prüfer wird es einiges zu finden geben, von dem die Öffentlichkeit bisher wenig wusste. Denn die Anzeigengelder fließen auch in Niederösterreich nicht direkt an die Parteien, sondern werden diskret an vorgelagerte Vereine oder Werbeagenturen geschleust, um das Parteiengesetz mit seinen Veröffentlichungspflichten zu umgehen. profil fand drei solcher Konstruktionen.

Das Magazin „Arbeiten für Niederösterreich“ ist ein ideales Beispiel: Das Druckwerk bewirbt die politischen Aktivitäten des ÖVP-Arbeitnehmerbundes NÖAAB, informiert über Mitgliederrabatte und Veranstaltungen der Parteiorganisation. Herausgegeben wird das Magazin aber nicht vom NÖAAB, sondern vom Verein Niederösterreichischer Pressverein-Zeitungsverlag. Seinen Sitz hat der Verein an der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle Wiener Neustadt angemeldet.