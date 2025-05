Die Wirkungen der beschlossenen Budgetsanierungsmaßnahmen sowie Offensivmaßnahmen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben in den Tagen nach der Budgetrede bislang nur wenig Beachtung gefunden. Dabei sind vom Doppelbudget 2025/26 eine Reihe von Gleichstellungswirkungen zu erwarten. Beispielhaft seien hier einige genannt.

Zunächst zum Positiven: Das Frauenbudget bleibt 2025 auf dem Niveau des Vorjahres, es wird also wenigstens nominell nicht gekürzt, und soll 2026 – minimal – steigen. Zudem werden einige Offensivmaßnahmen im Bereich Frauengesundheit gesetzt. Ein neuer Unterhaltsgarantie-Fonds soll in Härtefällen unterstützen, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben: Er kommt primär alleinerziehenden Frauen zugute, die die überwiegende Mehrheit der Unterhaltsempfänger:innen darstellen. Auch die Maßnahmen im Bereich der Elementarpädagogik betreffen Frauen mehr als Männer: Der Ausbau des Betreuungsangebots unterstützt die Erwerbstätigkeit von Müttern, die Ausbildungs- und Joboffensive in der Elementarpädagogik adressiert hauptsächlich Frauen in der sehr weiblich geprägten Branche.