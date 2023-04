Lack saufen für die Zukunft

Ich bin so alt wie das Ende des Vietnamkrieges. Was in meinem nerdigen Leben allerdings auf lange Sicht viel wichtiger war: Ich bin auch so alt wie Microsoft. In meiner Volksschulzeit musste ich nicht nur ab und an mal unter den Tisch klettern, um Nuklearkrieg zu spielen, meine Lehrerin erzählte uns auch in einer Sachkunde-Stunde etwas von „persönlichen Elektronengehirnen“. Ich hatte so eines dann relativ bald auch zu Hause stehen, vor allem, weil meine Eltern korrekt vermuteten, das wäre gut für meinen zukünftigen Arbeitsmarktwert. Ich wechselte in die Unterstufe, die Challenger explodierte, und Tschernobyl verstrahlte halb Europa. Letzteres hielt mich für etwa zwei Jahre von meinem geliebten Spielplatz fern. Dafür saß ich öfter vor der (Zitat Oma) „Gurkn“: dem geliebten 286er-Tower von Herlango. Ich spielte hauptsächlich Adventure Games, aber schon bald wurde mir klar, dass ich ein Modem brauchte. Ich wollte aus der Kindheit in der Provinz ausbrechen, mit Leuten aus der ganzen Welt kommunizieren. So brachte mir das mittelständische Privileg die „Datenfernübertragung“ ins Haus. Da musste eine Maschine einer anderen Maschine per Telefonleitung einen krächzenden Balz-Gesang vorträllern, damit diese sich verbinden konnten, um Bytes auszutauschen. Ja, es war die Zeit, als ich mich noch über E-Mails freute. Und mein erstes Pornobild lud ich aus Deutschland per Ferngespräch herunter. Dauerte etliche Stunden, hatte eine Auflösung von 320 x 200 und einen geringen erotischen Schauwert. Es kostete meine Eltern dennoch 10.000 Schilling Telefongebühr und brachte mir Hausarrest ein: eine erste Lektion in Technikfolgenabschätzung.

Als ich in den späten 1980er-Jahren eine Folge von „Love Boat“ sah, gab es da einen kleinen Handlungsstrang über einen Erfinder, der eine elektrische Schreibmaschine gebaut hatte, die per Spracheingabe gesteuert wurde. Der Nerd hatte dann ein Panscherl mit einer brünetten Dame, und beim Schmusen tippte die Schreibmaschine dann „mmmmm“ mit. Damals dachte ich: Auf das freue ich mich (aufs Diktat bezogen). Und heute ist es tatsächlich Alltäglichkeit.

Ich hatte eigentlich immer ein gutes Gespür dafür, ob eine Technologie, die über mich hereinbrach, auch eine Weiche für die Menschheit stellte.