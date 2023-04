brodnig: Rache statt Aufklärung

Bei der letzten Antwort musste ich lachen-weil ChatGPT und Google sogar als Konkurrenz bezeichnet werden können. Aber zurück zum Thema Flirten: Ich finde, insgesamt hat ChatGPT die Aufgabe halbwegs passabel gelöst. Denn wer eine blöde Frage stellt, kriegt blöde Antworten-und wer Pick-up Lines hören möchte, muss damit rechnen, auch peinliche Vorschläge zu erhalten. Natürlich ist ChatGPT kein Dating-Wunderwuzzi, welcher immer den perfekten Spruch parat hat. So einfach funktioniert ja auch Flirten nicht. Aber sehr wohl kann man sich von der Software Anregungen holen, zum Beispiel, was gute Small-Talk-Themen oder passende Orte für ein erstes Date sind. Offenbar wird dieses Tool auch schon von manchen beim Online-Dating eingesetzt. Zum Beispiel berichtet der TikTok-User "ekoastoic", dass er ChatGPT nutzte, um ein Gedicht für eine 1,80 Meter große Frau zu verfassen, die er auf Tinder beeindrucken wollte. Ich kann nachvollziehen, dass Leute sich hier auch Hilfe von künstlicher Intelligenz holen: Dating ist hart und oft auch emotional stressig. Da kann es erleichternd sein, nicht alles selbst schreiben zu müssen.

Das Ganze ist kein neues Problem-schon das Stück "Cyrano de Bergerac" handelt von einem Einflüsterer, der für einen anderen die passenden Worte für die Angehimmelte liefert. Die Frage ist in solchen Fällen immer: Ab wann werden solche Dating-Hilfen unfair? Auf dem Online-Portal reddit schreibt eine Userin namens "deadprophetess", dass ein Typ auf Tinder bei ihr ChatGPT eingesetzt habe: In der Nachricht an sie habe er all die Dinge angesprochen, die sie auf ihrem Profil angegeben hatte. Das habe sie beeindruckt. Doch als sie im Chat erwähnte, dass sie gerade krank ist, soll das Gegenüber dann auch "Tipps zum Gesundwerden" geliefert haben - so wie das ein braver Chatbot eben tut. Natürlich können solche Geschichten auf reddit erfunden sein, unfair ist in einem solchen Szenario aber, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht transparent gemacht wurde. Es wurde der Person verheimlicht, mit wem sie in Wirklichkeit chattet. Das ist für mich der ethische Knackpunkt: Fair ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz-auch im Liebesleben-dort, wo mit offenen Karten gespielt wird, wo nichts Falsches vorgetäuscht wird. Übrigens: Ich habe ChatGPT auch gefragt, was es empfehlen würde, wenn man schüchtern ist, aber im Club wen ansprechen will. Es lieferte eine Reihe von Tipps wie "sei freundlich und natürlich" oder "finde gemeinsame Interessen", aber zum Schluss schrieb die Software: "Denke daran, dass das Wichtigste daran ist, natürlich zu sein und kein Skript zu verwenden. Sei einfach du selbst und zeige Interesse an der Person, die du ansprichst."

Und ich finde: Manchmal hat ChatGPT durchaus recht.