Land der Luschen: Warum unser Pazifismus zum Problem wird

Vor genau 50 Jahren, am 6. März 1974, beschloss das Parlament die Einführung des Zivildienstes in Österreich. Zum Jubiläum gab es Gratulationen und Danksagungen: Staatssekretärin Claudia Plakolm, ÖVP, nannte die Zivildiener „eine tragende Säule“ unserer Gesellschaft. Und tatsächlich: Ohne die jährlich 14.000 (kostengünstigen) Zivildiener würden die Rettungs- und Sozialorganisationen im Land nicht funktionieren, bekämen Kindergärten, Spitäler, Behinderteneinrichtungen, Altersheime Probleme. „Gäbe es den Zivildienst nicht, müsste man ihn erfinden“, sagte Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller – und warnte zeitgleich vor dem „eklatanten Zivi-Mangel“.

Bei allem Verständnis: Hundsmüller liegt falsch. Österreich hat nicht zu wenige Zivildiener, sondern zu viele. Mittlerweile entscheiden sich bereits über 40 Prozent aller jungen Männer für den neunmonatigen Ersatzdienst und gegen den sechsmonatigen Grundwehrdienst. Das ist ein Problem, denn dem Bundesheer gehen die Soldaten aus. Der geplante – noch nicht erreichte – Mobilmachungsrahmen beträgt 55.000 Soldatinnen und Soldaten. Selbst damit ist ein flächendeckender Einsatz in Österreich nicht möglich. Für die freiwillige Miliz melden sich zu wenige Soldaten. Auslandseinsätze müssen zurückgefahren werden. In Wien würde das Bundesheer ohne die Rekruten mit Migrationshintergrund Schwierigkeiten bekommen.

Dass so viele junge Männer den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen ablehnen, liegt an der zweifellos grundsympathischen pazifistischen Einstellung der Österreicher und Österreicherinnen. Nach Jahrzehnten in Frieden und Freiheit ist das Bewusstsein für Bedrohungen geschwunden. Anti-Militär-Reflexe verfestigten sich, gerade in gebildeteren Schichten.