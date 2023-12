Leider gibt es nichts zu lachen

„So lassen Sie mich zunächst meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass es nur eine Sache gibt, die wir fürchten müssen: die Furcht selbst – namenlosen, unvernünftigen, unbegründeten Terror, der die nötigen Anstrengungen lahmlegt, um Rückschritt in Fortschritt zu verwandeln. In jeder dunklen Stunde unseres nationalen Lebens ist eine Führung von Offenheit und Elan auf das Verständnis und die Unterstützung der Menschen getroffen, die für den Sieg essenziell sind.“

Diese tröstlichen Worte fielen nicht jetzt, wo Kriege in Nahost und der Ukraine toben. Nicht, als die Covid-Epidemie die Welt lahmlegte und Menschen in Depressionen stürzte. Oder weil der Klimawandel weltweit immer bedrohlichere Szenarien mit sich bringt. Sie stammen aus der Inaugurationsrede des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vom 4. März 1933.

Was Roosevelt damals erkannte, kann man heute in vielen klugen Büchern nachlesen: Führung durch Angst mag zwar kurzfristig ganz gut funktionieren; sie bringt aber jegliche intrinsische Motivation wie Neugierde oder die Bereitschaft, neue Herausforderungen anzunehmen, zum Erliegen. Angst blockiert Innovationen – und am Ende des Tages entwickelt sich daraus eine Negativspirale, aus der nichts Produktives oder Kreatives mehr entstehen kann.