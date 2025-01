Die FPÖ fordert derzeit beide Sicherheitsressorts – genauso tut das die ÖVP. Während Kickl also nun in Verhandlungen um die Macht kämpfen muss, die ÖVP darum, sie zu erhalten, hat sie einer wirklich: der Bundespräsident. Der hat in seiner Rede angedeutet, dass er dafür sorgen werde, dass die „Sicherheit in sicheren Händen“ sein werde. Van der Bellen ist Oberbefehlshaber des Heeres – und hat so direkt eine Hand auf dem Verteidigungsministerium. Was das Innenministerium betrifft, so hat er die Möglichkeit Minister abzulehnen. Und das sollte er auch tun, wenn er Bedenken hat. Nicht nur im Sicherheitsbereich: Auch die Justiz ist sensibel, es laufen etliche Ermittlungen gegen blaue und schwarze Politiker. Die FPÖ positioniert sich als Anti-EU-Partei, es wird für Österreichs internationale Stellung ausschlaggebend sein, wer das EU- und Außenministerium führt.

Der Staat muss stabilisiert werden. Dafür muss auch das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewonnen werden. Denn alle Parteien haben sich in den vergangenen Jahren und speziell Monaten und Wochen zu viel geleistet, zu viele 180-Drehungen hingelegt. Versprechen zählten wenig, Worte wurden verdreht. Man braucht sich nicht wundern, dass hier etwas erodiert ist und nun die dritte Republik vor der Tür steht.