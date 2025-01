Rumoren an der ÖVP-Basis: „Bricht mein politisches Herz“

Dass die ÖVP eines ihrer zentralen Wahlversprechen aufgab, FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht zum Kanzler zu machen, halten viele an der Parteibasis für unverzeihlich. Es brodelt. Das zeigen nicht nur Interviews mit ehemaligen Parteigranden, sondern auch vertrauliche Postings in Facebook-Gruppen mit ÖVP-Mitgliedern, in die profil Einblick nehmen konnte. Dort ist vor allem ein Gefühl dominant: Verunsicherung. Während die Ersten die Partei verlassen, führen andere hitzige Pro-und-Contra-Diskussionen über den möglichen Pakt mit der FPÖ. Besonders oft taucht ein Name in den Gruppen auf: Viele ÖVPler hoffen auf ein Comeback von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Darauf will B. aus Vorarlberg allerdings nicht mehr warten. In einem Mail an ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner macht er kurzen Prozess: „hallo Markus! Es ist genug!!! Ich kann eure verlogene ‚schwarze Mafia‘ nicht mehr hören und sehen. Darum ist es mir unmöglich einem ÖVP-nahen Verein anzugehören.“ Und weiter in fetter Schrift: „Ich kündige deshalb ab sofort meine Mitgliedschaft bei Vorarlberg50plus.“ Der Verein ist ein Nachfolger des ÖVP-Seniorenbundes, der nach außen hin unabhängiger auftritt.

Wenn aus Freunden Feinde werden

Andere zögern noch. Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler, ein über Parteigrenzen geachteter Europapolitiker, denkt in Interviews offen über einen Parteiaustritt nach, sollte die ÖVP Kickl zum Kanzler machen. Das werde er vom Regierungsprogramm abhängig machen, sagt er. Die Ausgangslage bewertet der Tiroler als denkbar schwierig: „Die ÖVP kann nur das Ausmaß des Schadens reduzieren, aber grundsätzlich ist der Schaden angerichtet.“ Die frühere ÖVP-Familienministerin Maria Rauch-Kallat äußerte sich ähnlich.