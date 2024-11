Es waren nicht die Unterschiede zwischen beiden Parteien, die im Vordergrund standen – sondern das positive Mindset, das ein Zusammenfinden ermöglichte: Um ein Land regieren zu können, muss man nämlich auch regieren wollen. Kurz und Werner Kogler wollten wirklich, sie gingen voller Elan an die Sache – und ebenso emotional war die Trennung am Schluss. Die Parteichefs von Schwarz, Rot und Neos wollen nicht zusammen sein. Sie müssen.

Leidenschaft kann Beziehungen lange aufrechterhalten – auch wenn allen Beteiligten klar ist, dass daraus wohl niemals tiefe Liebe werden kann. So war das, als Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz 2019 verkündete, mit den Grünen in Verhandlungen treten zu wollen. Es war neu, es war aufregend – es war etwas anderes.

Dann wird – viertens – der Druck aus dem ÖVP-Wirtschaftsflügel noch mehr steigen, es doch mit der FPÖ zu versuchen. In Wirtschaftsfragen sind die beiden Parteien kongruent. Die wirtschaftliche Lage ist – fünftens – zunehmend gruselig: Jeden Tag vermelden Unternehmen den Untergang – oder, knapp davorzustehen. Es muss den neuen, politischen Verantwortlichen dringend etwas einfallen, um diesen Trend umzukehren. Gleiches gilt für Bereiche wie Bildung, Pflege oder Integration. Und da wären wir bei Hürde sechs: Es ist kein Geld dafür da, weil die vorige Regierung geurasst und mit dem Budget Schindluder getrieben hat. Siebtens: Unterschiedlicher könnten die Parteien in ihrer Herangehensweise nicht sein.

Kann das gutgehen?

SPÖ und ÖVP haben das Gefühl, eine bereits geschiedene Ehe in vielen Therapiestunden à la Verhandlungen kitten zu müssen. Mit den Neos als (nicht unbedingt notwendiges) drittes Rad am Wagen wird das nicht leichter. Und dann schielen die Regierenden in spe auch noch nach Deutschland – dort ist die Dreierkoalition gerade geplatzt und schlittert durch die FDP provoziert – in Neuwahlen. Man stellt sich die Frage: Kann man zu dritt überhaupt regieren?

Ja, kann man. Österreich ist nicht Deutschland. Die Neos sind nicht die FDP. Karl Nehammer ist nicht Olaf Scholz. Und die zunehmend schlechter werdende Situation in Österreich kann – so blöd das klingt – auch zu einem Spielfeld werden, auf dem diese Regierung Tore schießen könnte. Dass es in manchen Fragen eher fünf nach als fünf vor zwölf ist, könnte den Parteichefs zu Stärke verhelfen, weil auch in der Vergangenheit reformblockierende Kräfte wie Gewerkschaften, Kammern oder Bünde mittlerweile klar sein dürfte: So geht das alles nicht mehr.