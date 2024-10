An diesem Dienstag, dem 5. November, könnte zum ersten Mal in der Geschichte der USA eine Frau, eine schwarze Frau, das höchste Amt im Staate erringen: Kamala Harris. Ihr Wahlsieg würde einen symbolischen Triumph der Gleichberechtigung über Rassismus und Patriarchat bedeuten und – nicht zuletzt, schließlich ist es eine Persönlichkeitswahl – einen Triumph von Harris über den Mann, der sie als „dumm und faul“ bezeichnete: Donald Trump.

Ein solcher Glücksmoment ist möglich, und er wäre auch auf anderen Ebenen der Politik eine Erleichterung: für die Ukraine, für das Pariser Klimaabkommen, für die NATO, die Europäische Union …

Aber der 5. November könnte mit einem ganz anderen Ausgang in die Geschichte eingehen. An diesem Tag will Donald Trump die USA zum dritten Mal seit 2016 zum wichtigsten Schauplatz der neu-rechten Revolution machen, von der seit Jahren die gesamte westliche Welt erfasst ist. Der anfängliche Verdacht, die Amerikanerinnen und Amerikaner wüssten nicht, worauf sie sich einlassen, ist längst widerlegt. Trump wurde 2016 bei seinem Sieg gegen Hillary Clinton von 63 Millionen Menschen gewählt, 2020 waren es trotz Niederlage gegen Joe Biden 74 Millionen, und jetzt werden es laut Umfragen kaum weniger sein.

Sehr, sehr viele US-Bürger wollen Donald Trump neuerlich an der Macht sehen, auch nach acht Jahren in der Politik und trotz unzähliger Skandale, Anklagen, Verurteilungen und jeder Menge blankem Unsinn, den der Mann regelmäßig von sich gibt. Warum ist das so? Oder, wie profil dies in der Titelgeschichte dieser Ausgabe formuliert: „Verstehen Sie Amerika?“