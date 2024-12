Zu Unrecht. Sport wird auf zwei Ebenen unterschätzt: Erstens, was die Fähigkeiten betrifft, über die erfolgreiche Sportler verfügen, und zweitens, welche Bedeutung der Sport für die Gesellschaft hat.

Zum ersten Punkt eine wahre Geschichte: Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister, hatte ein Problem mit seinem brillanten, aber gegen Blair opponierenden Finanzminister Gordon Brown. Er wandte sich deshalb an jemanden, dessen Kompetenz er schätzte: an Sir Alex Ferguson, damals Trainer des Fußballvereins Manchester United. Ohne Browns Namen zu erwähnen, fragte Blair: „Was würdest du tun, wenn dein bester Spieler nicht das tut, was du von ihm willst?“ Ferguson: „In dem Moment, in dem du die Kontrolle zu verlieren drohst, musst du ihn loswerden.“

Die Tatsache, dass ein Premierminister den Trainer eines Top-Klubs um Rat fragt, sollte niemanden überraschen. Weltklasseathleten zu einer Mannschaft zu formen, erfordert Management-Qualitäten auf High-End-Niveau.

Der zweite Punkt, die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft, war noch wichtiger für unsere Entscheidung, Rangnick zu küren.

Die Klage darüber, wie gespalten unsere Gesellschaft ist, kann einem langsam zu den Ohren raushängen, aber dummerweise ist sie ebenso wahr wie beunruhigend. Was eint uns noch? Der Glaube an die Institutionen? Wankt. Die Identität? Ein Schlachtfeld. Die Kultur? Eine Kampfzone. Die Menschenrechte? Umstritten. Die Medien? Kein Kommentar.

Vielleicht ist Sport derzeit die einzige Sache, die Einigkeit herstellen kann; das letzte Feld, auf dem die Begeisterung ungeteilt ist und das Bekenntnis dazu von niemandem als Kriegserklärung aufgefasst wird. Auf die Ideologien der österreichischen Parteien heruntergebrochen: Sport fördert den Leistungsgedanken (ÖVP, Neos), das ehrenamtliche Engagement bei Vereinen (ÖVP), die soziale Gleichheit (SPÖ, Grüne, KPÖ), Integration (SPÖ, Grüne, KPÖ), den Patriotismus (FPÖ), die Nähe zur Natur und die individuelle Gesundheit (alle). Möglicherweise würden sich sogar alle Parteien bei fast jedem der Begriffe als Co-Sponsor melden.