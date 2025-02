Wahrscheinlich sind Sie ein eher traditionsbewusster Mensch, eine Unternehmerin, ein Landwirt, eine Beamtin, ein Lehrer, und überzeugt davon, dass die ÖVP Ihre Interessen am besten vertritt. Sie sind eher christlich geprägt und schätzen die Nähe der Partei zur katholischen Kirche und deren Werte. Sie hegen Skepsis gegenüber einer allzu dominanten Rolle des Staates und gegenüber gesellschaftspolitischen Experimenten. Die Familie erachten Sie als die wichtigste Institution der Gesellschaft, ebenso wie Ihre eigene Familie Ihnen alles bedeutet.

Vor allem aber lehnen Sie Radikalismus, Revolutionsbestrebungen oder gar Extremismus ab. Sie glauben daran, dass moderate Politik Gesellschaft und Staat am besten voranbringt – und zwar in allen Bereichen, ob Migration, Wirtschaft, Pensionen …

All das beschreibt eine bürgerliche, konservative Haltung, die ungefähr so alt ist wie die Idee des modernen Staates selbst, und die, ob man sie nun teilt oder nicht, fraglos legitim ist.

Vor der vergangenen Nationalratswahl haben Sie bestimmt in Ihrem Umfeld dafür geworben, die ÖVP zu wählen. Sie haben argumentiert, weshalb Ihre Partei der Garant dafür sei, dass Österreich besonnen regiert werde; nicht nach links abdrifte mit neuen Steuern; nicht vor lauter Klimaschutz die Wettbewerbsfähigkeit vergesse; und, schließlich, oder vor allem: nicht der FPÖ und dem „Sicherheitsrisiko“ Herbert Kickl, einem „Rechtsextremen“ in die Hände falle. So formulierten es die Spitzen Ihrer Partei.