Auch in der Schweiz gab es heuer schon viele Femizide, höre ich im Radio, und danach höre ich eine Schweizer Expertin, die sagt, dass es grotesk sei, aber: Je emanzipierter die Frauen, desto mehr Gewalt. Sie sagt es nicht entschuldigend, sondern erklärend, wieder einmal erklärt jemand Morde an Frauen damit, dass die Frauen den Männern – also manchen Männern, also das heißt, eigentlich erschreckend vielen Männern – zu selbstbestimmt sind, und danach wird wieder einmal die Männerarbeit, das therapeutische Einwirken auf gewaltbereite Männer, als Ausweg gepriesen, bei dem die Gewalttäter lernen sollen, dass Gewalt gegen Frauen, auch gegen selbstbestimmte, nicht okay ist.

Und ich merke, wie mich der Grant überkommt bei diesem ständigen Werben um Einsicht bei den Typen, die sonst zum Maurerfäustl greifen oder zum Messer oder zur Schusswaffe. Ich merke, wie ich sauer werde angesichts der angestrengten Bemühungen um gewaltbereite Männer, damit sie doch bitte, bitte begreifen sollen, Frauen sind auch Menschen, sie zu misshandeln, ist böse, und sie umzubringen, ist pfui. Wissen sie ja sonst nicht. Hat ihnen ja noch niemand gesagt.