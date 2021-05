SOS Femizid: Zahlen, Risikofaktoren und Gegenmaßnahmen

Begriffsklärung

In Frankreich verlangen Frauenschutzorganisationen, dass der Begriff „Femizid“ (auf Französisch: „feminicide“) als behördlicher Terminus etabliert und als eigenes Delikt ins Strafrecht aufgenommen wird. Doch eine parlamentarische Kommission hat dies im Februar abgelehnt, weil es „unnütz oder sogar kontraproduktiv“ sei, so die damit befasste Abgeordnete Fiona Lazaar. „Femizid“ werde einerseits synonym mit „Frauenmord“ verwendet, andererseits enger definiert als „Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts“. Beide Varianten bergen Probleme.

Die weite Definition sei juristisch nicht haltbar, weil die bloße Unterscheidung des Geschlechts eines Opfers keinen Unterschied im Strafrecht rechtfertige; die engere Definition wiederum nehme keine Rücksicht auf die Diversität an Identitäten – etwa Transgender-Personen oder Morde in lesbischen Beziehungen. Außerdem sei es schwierig, in einem Gerichtsverfahren nachzuweisen, dass das Geschlecht des Opfers das ausschlaggebende Motiv für die Tat gewesen sei.

In Belgien hingegen gibt es eine Initiative, „Femizid“ als erschwerenden Tatumstand in das Strafgesetzbuch aufzunehmen, weil der Mord an einer Frau wegen deren Geschlechts das Kriterium der Diskriminierung als Motiv erfülle.