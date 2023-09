Die Politik? Mutlos. Die Gesellschaft? Auch. Sie und ich? Naja… Es ist wahr: Mut ist nicht die Charaktereigenschaft der Saison. Die Angst, womöglich missverstanden zu werden, ist größer als die Verwegenheit, zu sagen, was man für richtig hält. Besser die Klappe halten, als sich einem Shitstorm auszusetzen. Besser abschwächen, als für radikal gehalten zu werden. Besser so wie die im unmittelbaren Umfeld argumentieren, als sich auf unsicheres Terrain zu begeben. Besser die andere Seite attackieren als die eigene zu hinterfragen.

Große Ansagen gelten als verzichtbar und peinlich. Auch in der Politik. Das führt dazu, dass sich nur noch Leute dazu aufschwingen, die sowieso keinen Ruf zu verlieren haben. Donald Trump brüllt seit 2016 „Make America great again!“. Was sagt die Gegenseite? Eine MAGA-Kappe für jeden, der sich an Joe Bidens Slogan aus 2020 erinnern kann.

Eine Gesellschaft braucht – ebenso wie ein Individuum, ein Unternehmen oder eine beliebige Gruppe – Mut, um Neues zu wagen; und auch, um fest daran zu glauben, dass es gelingen wird. Üblicherweise werden die Mutigsten nach vorne gerückt, sie sollen zeigen, wie es geht, damit die weniger Mutigen sich hinterdrein wagen.

Aber das sagt sich so leicht: Mut. Was ist damit gemeint? Ein Beispiel.

Am 13. Mai 1993 dringt ein Mann mit Sturzhelm, bewaffnet mit einer Pistole und einem Sprengstoffgürtel, in einen Kindergarten im Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine ein, wo gerade 21 Kinder im Alter von drei bis vier Jahren mit ihrer Pädagogin Salzteig kneten. Der Mann, der sich „Human Bomb“ (menschliche Bombe) nennt, nimmt alle als Geiseln und verlangt 100 Millionen Francs (15 Millionen Euro) und ein Fluchtauto. Wenige Stunden nach Beginn der Geiselnahme, die zwei Tage dauern wird, taucht der Bürgermeister von Neuilly-sur-Seine auf, der seit Kurzem gleichzeitig auch Budgetminister der Regierung ist. Sein Name: Nicolas Sarkozy, der spätere Staatspräsident.

Sarkozy bietet sich als Verhandler an, versucht die Eltern zu beruhigen und übernachtet auf einem Feldbett vor Ort. Insgesamt sieben Mal geht er in den Raum, in dem „Human Bomb“ die Geiseln gefangen hält und spricht mit dem Verbrecher. Dabei kann er ihn dazu überreden, insgesamt sieben Kinder freizulassen. Die Geiselnahme endet nach 46 Stunden mit der Erstürmung durch ein Spezialkommando. Der Täter wird erschossen, alle Geiseln bleiben unverletzt.

Was Sarkozy damals tat, war fraglos mutig. Und es machte den bis dahin kaum beachteten Minister landesweit bekannt. Ihm deshalb Hintergedanken zu unterstellen, wäre unfair, aber jedenfalls wusste das französische Wahlvolk, dass Sarkozy ein mutiger Mann war, als es ihn 2007 zum Präsidenten der Republik machte. Und Mut, so wusste Winston Churchill, wird „zu Recht als die erste der menschlichen Qualitäten erachtet, denn sie garantiert alle anderen“.

Ist das so? Nicht unbedingt. Gegen Sarkozy laufen seit dem Ende seiner Präsidentschaft – und der damit verbundenen strafrechtlichen Immunität – mehrere Strafverfahren. In der einen Affäre wurde er in zweiter Instanz wegen Korruption – nicht rechtskräftig – zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt.

Die Wahrheit ist: Die Art von Mut, die Sarkozy bei der Geiselnahme gezeigt hat, nötigt Bewunderung ab, aber mit dem Beruf des Politikers hat sie so gar nichts zu tun. Das Gefühl, ein Politiker sei besser geeignet, Entscheidungen zu treffen, wenn er schon einmal bereit war, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, ist ein Relikt aus einer Zeit, als Premierminister und Präsidenten erstens alle Männer waren und zweitens vorzugsweise ehemalige Soldaten, oder besser noch Generäle. De Gaulle, Eisenhower, Churchill …

Könnte es sein, dass Mut ausgedient hat? In der modernen, vernetzten und in jeder Hinsicht komplexen Welt besteht die Hauptaufgabe einer Regierung meist darin, Risiken vorherzusehen, abzuschätzen und Vorkehrungen zu treffen. Scharfe Analyse, kühler Kopf, bloß kein Hasardspiel.

Spätestens an dieser Stelle muss die große Ausnahme genannt werden: der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Am 24. Februar 2022 musste der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenksyj die Entscheidung treffen, ob er im Namen seines Landes kapituliert, ob er ins sichere Ausland flüchtet – oder ob er das enorme persönliche und kollektive Risiko eingeht, den russischen Streitkräften militärischen Widerstand zu leisten. Der weitere Verlauf der Geschichte ist bekannt.

Was lernen wir daraus? Bei aller Bewunderung für Selenskyjs Handeln – nicht allzu viel. Nichts in Selenskyjs Biografie hätte die Prognose gestützt, dass der ehemalige Komödien-Schauspieler und politische Quereinsteiger den Mut aufbringt, einen Verteidigungskrieg gegen das scheinbar übermächtige Russland zu wagen. Und so eminent bedeutsam dieser Krieg für Europa und die Welt ist, so einzigartig ist er auch. Politikerinnen und Politiker nach dieser Art von Mut auszusuchen, wäre demnach erstens aussichtslos und zweitens nicht einmal sehr sinnvoll.

Die Welt braucht eine andere Art von Mut. Oder besser mehrere.