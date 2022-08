Nicht alles, was nach Altersarmut aussieht, ist tatsächlich Altersarmut

Das heißt, oberflächlich betrachtet steht manchen Frauen im Alter nur ein Bettel von Einkommen zur Verfügung, der aber bei genauerem Hinsehen zu einem annehmbaren Familieneinkommen aufgefettet wird.

Nun gilt es als unredlich, mit dem Familieneinkommen zu argumentieren, weil ungewiss ist, ob der Besserverdiener seinen Überfluss mit der schlechter Verdienenden teilt, und wenn ja, wie gerecht. Stimmt. Andererseits ist es jedoch auch nicht korrekt, das Bild der bitteren Altersarmut zu beschwören, wenn vermutet werden darf, dass zwei in aufrechter Ehe ihr Gerschtl wohl zusammenlegen werden, um sich miteinander ein halbwegs kommodes Leben zu finanzieren.

Auch das muss man einmal sagen dürfen. Man muss es vor allem dann sagen, wenn über Pensionserhöhungen und -reformen nachgedacht werden soll.

Noch gilt die Alterspension als Versicherungsleistung, deren Höhe sich nach den geleisteten Beiträgen bemisst. Frauen kriegen im Durchschnitt weniger, weil sie weniger eingezahlt haben, was wiederum mit ihrer schlechteren Bezahlung zusammenhängt sowie damit, dass sie häufiger Teilzeit arbeiten, um ihre Berufstätigkeit mit Kinderbetreuung und Haushaltspflichten zu vereinbaren.

Verantwortlich für diesen Missstand ist einerseits die Politik, die bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schaffen müsste, aber andererseits nicht nur, weil viele Paare sehr wohl mit dem Familieneinkommen auch als Altersvorsorge kalkulieren, wenn sie sich darauf einigen, dass er mehr Zeit ins berufliche Fortkommen investiert und sie mehr Zeit ins Häusliche. Die Rechnung geht oft nicht auf, meistens zahlen dabei die geschiedenen Frauen drauf, aber wenn sie aufgeht, schaut es so aus, wie eingangs beschrieben: Ihre Pension ist klein, seine zum Glück um einiges größer.

In betuchten Kreisen ist ihre Pension gelegentlich von vornherein nur als Taschengeld gedacht. Sie verlässt sich darauf, dass sie und er zusammenbleiben werden, er meldet sie geringfügig als Mitarbeiterin (in seiner Firma, Arztpraxis etc.) an, damit sie später ein bisschen was Eigenes hat, und nicht zuletzt, um die Ausgaben dafür von der Steuer abzusetzen. Das kann – für sie – fürchterlich schiefgehen. Wenn aber nicht, wäre es wohl ein klein wenig fehl am Platz, angesichts ihrer kleinen Eigenpension Tränen des bitteren Mitleids zu vergießen.