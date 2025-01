Nichts braucht das Land dringender als eine moderne Sozialdemokratie

Für die SPÖ läuft es derzeit nicht gerade nach Plan: Sie hat die Europawahlen verloren, auf Bundesebene das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren, liegt in sechs von neun Bundesländern hinter der FPÖ und hat nach Niederösterreich nun auch noch auf Bundesebene den Sprung auf die Regierungsbank verpasst. Womit rote Kernforderungen (wie die Einführung von Vermögen- und Erbschaftssteuern, einer Bankenabgabe oder progressiver Unternehmenssteuern) von der Umsetzung weiter entfernt sind als vor der Nationalratswahl.

Dafür bekommt das Land mit Herbert Kickl erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik voraussichtlich einen blauen Regierungschef. Und damit einen Kanzler jener Partei, die die SPÖ seit Jahrzehnten vom Wiener Ballhausplatz fernzuhalten verspricht. Das sieht nicht nur nach einem strategischen Super-GAU aus, es ist auch einer.

Irgendwas läuft also ordentlich schief in den Reihen der Sozialdemokraten. Deren Parteichef weiß auch schon, was: „Das Problem liegt bei der ÖVP“, wie der glücklose SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler in einem profil-Interview vergangene Woche erklärte. Parteinahe Blogger und Institutionen sehen das nicht ganz so eindimensional, sie wittern eine neoliberale Verschwörung, zumal die Neos den Verhandlungstisch „mutwillig“ verlassen hätten. Diese Art der Analyse nimmt schon fast tragische Züge an. Haben wir es doch mit einer großen Partei zu tun, die dieses Land geprägt hat wie kaum eine andere. Die viel für die Chancengleichheit getan hat, die soziale Absicherung breiter Bevölkerungsschichten vorangetrieben und das Land einst gesellschaftspolitisch modernisiert und geöffnet hat. Und die heute mit zitternden Zeigefingern und bebenden Lippen auf die politischen Mitbewerber zeigt, die sich nicht nur gruß-, sondern auch grundlos aus der Sandkiste entfernt hätten. Man kann das Salz der Tränen, die an den Wangen des Parteivorsitzenden runterkullern, förmlich schmecken.