Babler

Ich hab’s! Nennen wir sie doch einfach … „Überbesitz-Solidarbeitrag“.

Nehammer

Bist du narrisch! Ein Doppelname aus der Hölle.

Meinl-Reisinger

Und schon allein deswegen würden ihn dem Andi seine Klassenkämpfer auf Twitter lieben.

Nehammer

San die arbeitenden Massen jetzt net alle auf Bluesky?

Babler

Sehr witzig. Habt’s ihr vielleicht a bessere Idee? Wär euch lieber: „Gstopften-Maut“?

Nehammer

Geh bitte, hörst jetzt auf? Du glaubst, nur weil’s net „Vermögenssteuer“ heißt, fallt’s net auf, dass sie eine is? Lernt’s ihr Roten so was in demselben revolutionären Wirtschaftsseminar wie Excel?

Babler

Ich versuch nur, dir beim Wahren deines Gesichts zu helfen, Freund der Blasmusik! Weil, ich hab net vor der Wahl getönt: Read my lips – no new taxes! Und steh jetzt deppert da.

Meinl-Reisinger

Hu! Heut is er aber in Form.

Babler

Ich hab nix von „ausschließlich ausgabenseitiger Budgetsanierung“ erzählt – wie ihr zwa neoliberalen Kurpfuscher. Und außerdem müsst ma gar nix sanieren, wenn die Wirtschaftspartei schlechthin in die letzten fünf Jahr net alles verbraten hätt!

Nehammer

Is ja schon gut!

Babler

Ich muss einen Erfolg präsentieren können. Und das bedeutet: Ich muss beweisen, dass ich noch mehr verbraten kann als die letzte Regierung! Dazu brauch ich mehr Steuern. Ich muss das Geld anderer Leute ausgeben!

Meinl-Reisinger

Und ich muss meinen Wählern beweisen, dass ich genau das verhindere.

Nehammer

Und ich meinen, dass ich das Budget tatsächlich nur ausgabenseitig saniere. Und darüber hinaus auch noch auf Kosten von allen – außer ihnen.

Babler

Wenigstens bist du ehrlich.

Nehammer

Das gilt natürlich vor allem für die Bauern, die sind die Ärmsten. Bevor jetzt irgendwer die unschöne Wortkombination „Diesel-Privileg abschaffen“ in den Mund nimmt.

Meinl-Reisinger

Diesel-Privileg abschaffen!

Nehammer

Pfui Teufel, geh dir sofort den Mund mit Seife auswaschen! Es sind schon Koalitionsverhandlungen wegen weniger abbrochen worden.

Meinl-Reisinger

Geh bitte! Bei der Mikl-Leitner war’s no a abghackte Hand.

Babler

Was san denn so deine Pläne, Karli, wenn der Kickl einmal Bundeskanzler is? Als Rhetorik-Trainer nehmen s’ di nimmer. Und der Benko braucht a grad niemand, außer an Anwalt.

Nehammer

Bürgermeister von Traiskirchen werd ich jedenfalls net. Aber das macht nix. Weil: Du ja auch nimmer!

Meinl-Reisinger

Hört’s auf zu stänkern. Wir ham alle an Erfolgsdruck.

Babler

Der macht mir nix aus. Unter dem steh ich schon, seit ich Parteivorsitzender worden bin!

Nehammer

Und du hast eam ja auch voll standghalten. A Bronzene für die SPÖ is net nix.

Meinl-Reisinger

Auseinand, hab ich gsagt!

Nehammer

Na gut … Also dann einmal im Ernst: Wie sollen wir das nur schaffen, ohne dass uns alle hassen?

Babler

Oder dass wir alle miteinand das Gsicht verlieren?

Meinl-Reisinger

Burschen, jetzt lasst’s uns realistisch bleiben: Es wird natürlich beides werden!

Nehammer

Juchu.

Meinl-Reisinger

Und nicht zuletzt deshalb weiß ich ja eigentlich gar nimmer, wer in der ÖVP das alles da überhaupt noch will. Der Drexler will mit der FPÖ, die Mikl-Leitner auch …

Nehammer

Die Mikl-Leitner hat leicht reden: Die is ja auch der stärkere Partner in ihrer Koalition.

Meinl-Reisinger

Sagt wer?

Babler

„Kontrollierte Anlagematerialsüberdruckableitung“?

Nehammer

Hä?

Babler

Statt „Vermögenssteuer“.

Nehammer

Oida …

Meinl-Reisinger

Ich will in deiner Mannschaft sein, Andi!

Babler

In der Regierung?

Meinl-Reisinger

Nein, dort net. Bei der nächsten Mixed-Doppel-WM im Scrabble!

Nehammer

Wir könnten, statt eine neue Steuer zu machen, ja vielleicht ein paar Steuern, die es schon gibt, „anpassen“ …

Meinl-Reisinger

Die Grundsteuer.

Nehammer

Nein. Die Bauern…

Meinl-Reisinger

Dann die Grunderwerbssteuer.

Babler

Nein! Damit trifft ma nur die armen Kleingartenhäuslbauern in der Donaustadt.

Meinl-Reisinger

Okay … Gut, mir ist es wurscht. Ich will eh keine neuen Steuern. Kürz ma also lieber ein paar Förderungen, da ist genug zu holen.

Nehammer

Nein.

Meinl-Reisinger

Sozialleistungen?

Babler

Bist arg?

Meinl-Reisinger

Wisst’s was, Freunde? Ich beende dieses Gespräch für heute mit einer kräftigen Fußummantelungsinflationsaufforderung!

Nehammer

Hä?

Babler

Ich glaub, wir können ihr de Schuach aufblasen.

Nehammer

Harte Verhandlungen. Hart – aber konstruktiv.