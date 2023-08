Normal- Verschiebung mit Herrn O.

In der dreijährigen Arbeit an meinem Dokumentarfilm „Hacking at Leaves“ (der hoffentlich bald Premiere feiern wird, knock on wood!) habe ich mich intensiv mit dem amerikanischen Siedlungskolonialismus, der Navajo-Nation, Covid und dem sozialen Einfluss von Hacker:innen auseinandergesetzt. Eines wurde mir dabei wieder einmal klar: Was in einer Gesellschaft akzeptiert wird und was nicht, bleibt manchmal über Jahrhunderte stabil, egal wie absurd oder horrend die Idee ist – und manchmal kann eine Sichtweise innerhalb kürzester Zeit als Denkmuster vollkommen in sich zusammensacken. Im europäischen Mittelalter gab es beispielsweise schon Atheist:innen, sie führten zu

jener Zeit aber eine ähnlich verpönte Existenz wie heutzutage Flat-Earth-Weirdos.

Sie waren tatsächlich so weit vom Mainstream entfernt, dass sie nicht einmal als Gefahr für die Autoritäten gesehen wurden. Aber wir brauchen gar nicht so weit in den Strudel der Geschichte zu starren: Cannabis hat sich innerhalb kürzester Zeit vom Tabu zum legalen Geschäftsmodell entwickelt. Das bedingungslose Grundeinkommen avancierte in weniger als einem Jahrzehnt zu einem ernsthaft diskutierten Konzept. Und in Deutschland wurden noch bis 1969 Männer wegen ihrer Homosexualität strafrechtlich verurteilt und in manchen Fällen gar („freiwillig“) kastriert. Jetzt ist die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich verankert. Um Maria Bill zu zitieren: „Dauernd flieg i midn Kopf an deine Scheibm.“ Und bei mir war es definitiv das Overton-Fenster.