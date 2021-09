OÖ-Wahlen: Antikörper

Kickl: Du hast 22 Prozent in de letzten Umfragen. Dos is a Wahnsinn!

Haimbuchner: Find i a!

Kickl: Du weißt sehr guat, dass i dos nit positiv mein, Freund der Blasmusik!

Haimbuchner: Des weiß i schon allein deswegen, weil des letzte Mal, wie du was positiv gmeint hast, schon a bissl her is. 2013?

Kickl: Und da war’s a Missverständnis. I hab damals geglaubt, ihr redet’s über a Haarprobe vom HC. Aber jetzt lenk nit ab! Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?

Haimbuchner: I muss mi vor dir sicher net verteidigen.

Kickl: Dos hat der Hofer a lang geglaubt.

Haimbuchner: I sag a so: So manche andere täten si alle zehn Finger abschlecken, wenn sie 22 Prozent hätten.

Kickl: Wir vergleichen uns jetzt oba hoffentlich nit ernsthaft mit de roten Loser oder?

Haimbuchner: Na. I vergleich mi lieber mit de blauen Bundes-Loser! Weil, wie viel hast du grad in den Umfragen? No?

Kickl: Ja ja. Es san 18. Du waaßt es, i waaß es. Oba: Du wirst mir ja wohl nit abstreiten, dass an der Zahl heftig gearbeitet wird, seit der neue Sheriff in der Stadt is.

Haimbuchner: Und du glaubst, i arbeit nix oder was?

Kickl: Doch. Schon.

Haimbuchner: Na, wenigstens was.

Kickl: Der Unterschied is nur: I arbeit mi auffe. Du hingegen legst des Ganze mehr als Tiefenbohrung an. Nur halt ohne Ölfeld.

Haimbuchner: Des is a extrem unfairer Vergleich – und des weißt du ganz genau. Meine 30 Prozent vom letzten Mal san aus 2015. Da war die Flüchtlingswelle. De hamma jetzt halt grad net.

Kickl: Ja. Schad eigentlich.

Haimbuchner: Wem sagst des …

Kickl: Da glauben de Leit immer, mir san gegen Flüchtlinge.

Haimbuchner: Und dabei stimmt des gar net!