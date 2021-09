Rainer Nikowitz: An meine Völker!

Mückstein: A Fünf-Punkte-Plan, der weder mit uns akkordiert is no mit den Bundesländern? Des kann’s do net sein!

Kurz: Jetzt reg di net sinnlos auf. Die Details überlass i eh wieder dir.

Mückstein: Du meinst die Mühen der Ebene.

Kurz: Ja. Des is einfach nix für mi, weißt? Da sind andere besser.

Mückstein: Zerscht des Theater mit dem Anschober Rudi, jetzt mit mir. Kann es sein, dass du a prinzipielles Problem mit Gesundheitsministern hast?

Kurz: Nein. Wenn sie von der ÖVP wären, wär des alles ka Problem. Weil die wären ja net so kleinlich.

Mückstein: Was für a Jammer, dass ma a Koalition braucht, oder?

Kurz: Wahre Worte, gelassen ausgesprochen!

Mückstein: Beim nächsten Mal lauft des anders.

Kurz: Ja.

Mückstein: Ja?

Kurz: Der Glaube versetzt ja manchmal Berge!