Progressive Antisemiten raus!

Profil ist nicht allein, wenn es in seiner dieswöchigen Cover-Story erschrocken Antisemitismus aus eher unerwarteter Richtung konstatiert – von links nämlich. In so gut wie allen europäischen Ländern, in den USA und natürlich in Israel herrscht Fassungslosigkeit über die schändliche Verirrung unter manchen Leuten und Organisationen, die sich fortschrittlich nennen. Ausgerechnet im Lager der Progressiven, wo die Diskriminierungsseismografen so fein kalibriert sind, dass sie selbst feinstoffliche Mikroaggressionen aufzuspüren in der Lage sind, können viele ein Massaker an Juden nicht als Massaker an Juden anprangern, und dessen Urheberin, die Hamas, nicht als verachtenswerte Terrororganisation. Warum die Nadel des Wertekompasses mancher Linker verrücktspielt, erfahren Sie in der Cover-Strecke in diesem Heft, hier hingegen will ich zwei mögliche Reaktionen auf dieses moralisch-politische Debakel abwägen – und am Ende für eine der beiden plädieren.

Die eine lässt sich mit dem Titel eines Meinungs-Kommentars in der israelischen Tageszeitung „Haaretz“ zusammenfassen. Er lautet: „Alles, was ich zur internationalen Linken sagen möchte, ist: Geht zur Hölle!“

Das ist eine nachvollziehbare Haltung. Sie gibt die Kooperation mit der Linken endgültig verloren.