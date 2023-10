Antisemitismus an Brennpunktschulen: „Herr Lehrer, sind Sie Jude?!“

profil hat bei Lehrern und Direktoren in Wien, Graz, Linz, Wels nachgefragt. Manche mieden das Gespräch „aus Zeitgründen“; andere wollten nur anonym reden; andere wiederum waren froh, Missstände und Lösungsansätze schildern zu können. Die Einstellung, die sie unter ihren Schülern mit arabischen, türkischen, afghanischen oder tschetschenischen Wurzeln orten, scheint ziemlich einhellig: Palästinenser sind Opfer, Israeli Täter. Es dominiere die Genugtuung, dass auch einmal Israel „eins über die Rübe bekommen hat“, gibt ein Mittelschullehrer seine Wahrnehmung wieder. Der Anlass des Krieges, das Massaker der Hamas an Juden, tritt in dieser pubertären Parallelwelt völlig in den Hintergrund.

Bastian De Monte ist Klassenvorstand einer polytechnischen Schule in einem Wiener Außenbezirk. Vergangene Woche beobachtet der 30-Jährige, wie einer seiner Schüler im Hof mit einem fremden Burschen über ihn tuschelt. „Danach kommt er zu mir und fragt mich frontal: ‚Herr Lehrer, sind Sie Jude?!‘ Eine heikle Situation. Manche unserer Schüler weisen ein gewisses Gewaltpotenzial auf.“ De Monte ist Mitglied der liberalen jüdischen Gemeinde in Wien. Der Gaza-Krieg schlägt auf heimische Klassenzimmer durch. In sozial benachteiligten Mittelschulen, aber auch in Volksschulen mit hohem Anteil muslimischer Schüler, grassiert nach dem Terrorangriff auf Israel eine latente bis offene Judenfeindlichkeit. Auf den Gängen kommt es zu „Free Palestine!“-Rufen, islamistische Propaganda-TikTok-Videos vergiften im Schulhof die jungen Köpfe.

De Monte sieht genau das als seine Aufgabe. „Als ich von der Demo am Stephansplatz mit judenfeindlichen Parolen erfuhr, dachte ich mir: Darunter könnten Schüler von mir sein. Das will ich durch meinen Unterricht verhindern.“ Dem tschetschenischen Burschen, der ihn nach seiner Herkunft fragte, erklärte er, wie unangenehm das für ihn gewesen sei. „Man muss sich menschlich zeigen und ja, dadurch macht man sich natürlich angreifbar.“

Lehrkräfte an urbanen Brennpunktschulen sollen sich dieser Welle des Antisemitismus, die sich vor ihnen aufgebäumt hat, nun entschlossen entgegenstellen. „Es ist unsere Aufgabe, im Klassenzimmer aufzuzeigen, dass wir Antisemitismus als Gesellschaft nicht akzeptieren“, sagt etwa der Wiener Stadtrat für Bildung und Integration, Christoph Wiederkehr von den NEOS. Bildungsminister Martin Polaschek stößt ins selbe Horn: Die Vorgänge in Nahost müssen im Unterricht behandelt werden. Nicht nur in Geschichte oder Politischer Bildung, selbst in Fächern wie Mathematik, wenn es die Dynamik in der Klasse verlange.

Sendungsbewusstsein

De Monte landete über „Teach for Austria“ im Klassenzimmer. Die private Bildungsinitiative schickt ihre akademischen „Fellows“ bewusst an sozial prekäre Mittelschulen oder polytechnische Schulen. Die Absolventen werden entsprechend darauf vorbereitet und unterstützen einander gegenseitig. Davon profitiert auch Nikos Hamah-Said. Der 29-Jährige ist seit zwei Monaten Geschichtslehrer an einer Neuen Mittelschule in Wien-Donaustadt. Sein Vater ist irakischer Muslim. Bei muslimischen Schülern hat er damit einen großen Stein im Brett. „Ich habe in Israel gelebt und erzähle von meinem jüdisch-arabischen Freundeskreis.“ Die mehrheitlich muslimischen Schüler würden ihn drängen, sich nun auf eine Seite zu schlagen. „Ich sage ihnen dann: ‚Auf der Seite der Hamas steht in meiner Welt niemand.‘“

Was die Terrororganisation am 7. Oktober in Israel verbrochen hat, wissen viele gar nicht so genau, schildert Hamah-Said. „Das war schon ein Schock für mich.“ In den TikTok-Kanälen der Schüler wird dieses Kapitel ausgeblendet. Es dominiert das Danach: zerstörte Häuser im Gazastreifen durch israelische Bomben. Den Palästinensern fühlen sie sich durch ihre kulturelle Prägung verbunden. Warum Österreich auf dem Bundeskanzleramt die israelische Fahne hisst, ist bei diesem Hintergrund schwer nachzuvollziehen. „Alle sind gegen uns, sogar Österreich“, beschreibt Hamah-Said das Opfer-Narrativ, das er dahinter vermutet und das er zurechtrücken will.