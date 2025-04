Vance: Das ist doch auch für später interessant, wenn wir die Eskimos in Reservate gesperrt haben und die Insel uns gehört. Das Eis muss sowieso weg, wenn wir an die Bodenschätze ranwollen. Und nur mit dem Klimawandel allein dauert es ja viel zu lang.

Waltz: POTUS would love this!!!!

Vance: 68 Prozent Zustimmung in allen Swing States zusammen, dass wir den Eskimos einmal zeigen sollten, zu wem sie da glauben, frech sein zu können. In meinem Wahlkreis überhaupt 84!

Vance: Haben wir jetzt eigentlich unsere Verschlüsselung verbessert, seit dem kleinen Lapsus mit dem Widerling von „The Atlantic“?

Waltz: Selbstverständlich. Wir verwenden nicht mehr Signal.

Vance: Sondern?

Waltz: Der Link, den ich euch geschickt habe, führt in einen virtuellen Darkroom im Darknet namens „Dickhead Dungeon“.

Hegseth: Genial! Hier vermutet uns nie jemand!

Rubio: Andere Frage: Wird das Eis, das wir bei der Spezialoperation schmelzen, den Meeresspiegel ansteigen lassen?

Vance: Egal! Was liegt am Meer? Auf der einen Seite New York, auf der anderen Los Angeles. Also lauter verdammte

Liberale!

Waltz: Liegt Mar-a-Lago nicht auch am Meer? Ich frage für einen Freund.

Hegseth: Unsere besten Wissenschaftler haben berechnet, dass der Anstieg nur einen Millimeter betragen wird. Also kein Grund zur Sorge.

Rubio: Aber hat Elon unsere besten Meerespiegelanstiegswissenschaftler nicht zuallererst gefeuert?

Hegseth: Hat er auch. Ich habe die Lehrerin in der Bibelschule meiner Nichte gefragt. Die hat auch studiert.

Vance: Aber schon cool, oder? Was wir tollen Jungs alles können! Einfach so den Meeresspiegel ansteigen lassen … Als wären wir Götter.

Rubio: Wieso „wären“? :-)

Waltz: Konjunktiv ist was für Europäer! :-))

Hegseth: Was ist „Konjunktiv“?

Vance: Was ist „Europäer“? :-))))))

Hegseth: Okay Leute, es wird Zeit, Geschichte zu schreiben! Ich sitze hier in der Kommandozentrale. Seid ihr bereit?

Waltz: Ready when you are!

Rubio: Es ist mir eine Freude, mit euch zu dienen!

Vance: Great job everybody!

Hegseth: Dann drücke ich den roten Knopf genau … jetzt!!!

Vance: Moment! Den roten???