Meinl-Reisinger: Hui, schon voll aufregend! I mein, Kiew is ja net grad Gramatneusiedl, net wahr?

Stocker: Ja, grüß dich, meine Liebe! Schön, dass du wieder da bist. So ein Ministerrat is einfach net desselbe ohne di!

Babler: Was, du kennst den auch?

Stocker: Der is aber auch lang und sperrig.

Meinl-Reisinger: Des könnt aber dauern. I bin jetzt am Abend leider immer so fertig, i kumm über den ersten Satz kaum hinaus.

Meinl-Reisinger: Selbstironie is halt eine deiner vielen Stärken! Vielleicht sogar die … zweitgrößte!

Meinl-Reisinger: Des wird net gehen. Da bin ja dann schon ich, hihi!

Stocker: Kinder, es is ja so lustig mit euch! Wenn i des gwusst hätt, dann hätten wir ja viel früher eine Dreierkoalition gmacht.

Meinl-Reisinger: An mir wär’s net gscheitert!

Babler: Äh … wurscht.

Stocker: Beate, wir waren jedenfalls hier zu Haus net untätig, während du unterwegs warst und den Ruf Österreichs in der Welt verbessert hast.

Meinl-Reisinger: Davon bin ich natürlich mit absoluter Sicherheit ausgegangen. Was habt’s denn Schönes gmacht, Burschen?

Stocker: Wir haben uns Gedanken übers Budget gemacht.

Meinl-Reisinger: Was, schon? Na, ihr seid’s mir ja vielleicht schnelle Brüter!

Babler: „Speed kills“, hat einmal ein großer Stratege gsagt!

Meinl-Reisinger: Lewis Hamilton?

Babler: Fast. Andreas Khol. Und drum hamma auch schon einen richtigen Fahrplan entwickelt für das Budget. Mit Überschriften.

Meinl-Reisinger: Holy moly! San’s schöne Überschriften?

Stocker: Na sicher! Und jede dritte hamma freilassen. Damit ihr eure einsetzen könnt’s.

Babler: Der gewissenlose und menschenfeindliche Neoliberalismus muss schließlich bei den Sparmaßnahmen auch seinen Niederschlag finden, sonst wären sie ja ka Kompromiss.

Meinl-Reisinger: Mir hat übrigens sehr gut gfallen, wie der Marterbauer öffentlich den Vermögenssteuern abgeschworen hat. Ich sag jetzt auch dafür im Gegenzug mindestens ein Jahr lang net, dass eigentlich des Pensionsantrittsalter erhöht ghört, versprochen!

Babler: Eine Hand – macht die andere net nass! Oder so.

Stocker: Es schaut so aus, als würde den Leuten das auch gefallen. Dass wir so sachlich und freundlich miteinander umgehen.

Babler: Wir könnten des ja sogar no vertiefen. Also zum Beispiel dadurch, dass du bei meine Pressekonferenzen zustimmend nickend im Hintergrund sitzt und ab und zu in spontanen Applaus ausbrichst.

Stocker: Ja. Und könnt’s ihr euch noch erinnern, was der Schüssel damals gmacht hat?

Babler: A voll unsoziale Pensionsreform – die uns derspart, dass wir heute eine machen müssen.

Stocker: Der hat quasi Betriebsausflüge gmacht mit seiner Regierung. Als Signal.