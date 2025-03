Der Volkskanzler saß allein und missmutig hoch oben in den Karawanken und blickte wie immer ausgesprochen wachsam um sich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihm das ruchlose System bis hier herauf folgte, war zwar – ob dessen Verweichlichung – gering, aber das bedeutete natürlich nicht, dass er sich entspannen konnte. Herbert konnte sich nirgends und niemals entspannen. Er hatte seine Mission und seinen Eifer. Beides duldete keine Entspannung. Ein anderer hätte sich in seiner Situation ja eher in einen Bunker zurückgezogen, aber das war nicht seine Natur. Herbert brauchte seinen Horst. Nur hier heroben konnte er in Ruhe auf alle anderen hinabsehen. Wieder klaren Kopf bekommen. Neue gute Ideen haben.

Leider musste man sagen, dass Herbert schon einmal besser drauf gewesen war. So eine Feststellung konnte man getrost auch bei einem stets strahlenden Sonnenscheinchen wie ihm treffen, denn es war ja bekanntlich alles relativ. Und so war eben aus seiner chronisch schlechten Stimmung eine akut düstere geworden. Die Winde unten im Tal wehten nicht mehr wie gewohnt ausschließlich günstig, manche Böen fühlten sich in seinem Gesicht schon wie linke Schwinger an. Man musste einräumen, dass die Konjunktur für die ganz, äh …, Kompromisslosen unter den rechten Rabiatperlen, wie der Herbert fraglos eine war, schon einmal besser gewesen zu sein schien.

Das lag natürlich nicht an Herbert selbst. Er hatte ja schließlich in den Koalitionsverhandlungen alles gegeben, war sich, seiner Radikalität, seiner Misanthropie und seinem Hochmut treu geblieben. Er konnte sich also weiterhin in den Spiegel schauen. Er wollte es bloß weiterhin nicht. Und seine Wähler, seine Fans, die wussten seine Unbeugsamkeit auch zu schätzen, da war er sich sicher. Für sie würde er immer der Volkskanzler bleiben, genauso wie Jörg Haider für immer ein dem Mossad zum Opfer gefallener Märtyrer. Also … er war sich zumindest fast sicher. Bei fast allen. Offensichtlich waren in den Umfragen wieder einige vom rechten Glauben abgefallen, nachdem aus dem imaginierten leider kein materialisierter Volkskanzler geworden war. Und: Waren die Lacher am Aschermittwoch in Ried nicht schon brüllender gewesen? Die Schenkel weichgeklopfter?

Und jetzt kam auch noch von Tag zu Tag erschwerender dazu, dass die Welt sich gerade in Echtzeit davon überzeugen konnte, dass bei Donald Trumps „MAGA“ in Wirklichkeit eine Silbe fehlte, nämlich ein zweites „GA“. Selbst Herbert, der ja sogar zu Trumps Krönungsfeier eingeladen gewesen war und in sehr vielen durchaus kühnen Vorstellungen eine Wellenlänge mit ihm teilte, empfand Donalds Gestaltungswillen mitunter als etwas tolldreist. Man musste vielleicht nicht unbedingt ein in der Sandkiste entworfenes Wirtschaftsprogramm fahren – und damit möglicherweise kurz einmal die ganze Welt gegen die Wand. Man musste auch nicht gleich als Geste des guten Willens die Okkupation Grönlands ankündigen. Dass hingegen so ziemlich jeder, der nicht Wladimir Putin war oder bei drei auf dem nächsten Baum, von Agent Orange angepöbelt und/oder erpresst wurde, das konnte Herbert durchaus nachvollziehen – kam es doch seiner Vorstellung vom einzig richtigen Umgang, den man miteinander pflegen sollte, auch sehr nahe.