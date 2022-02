Rainer Nikowitz: Das N-Wort

Nehammer: Du, dieses Gerücht, des i da ghört hab.

Kogler: Ja?



Nehammer: Des is eh nur a Gerücht. Oder?

Kogler: Hat scho wieder wer behauptet, dass Sturm Graz net in de Champions League ghört oder was? Oh ja, mein Herr! Des is allerdings ein Gerücht!



Nehammer: Du weichst mir aus. Du weißt sehr genau, was i mein. Se Elephant in se room!

Kogler: Ah so? Der Schallenberg kommt a no? Wobei er sicherlich mehr den Ausdruck "Diplomatie" bevorzugen tät.

Nehammer: Werner!!

Kogler: Okay, okay! Es is nix dran, gut? Keine Sorge.



Nehammer: Aha! Du hast es also doch gehört!

Kogler: Von mir kommt's jedenfalls net.

Nehammer: Bist du dir da sicher?

Kogler: Wer sagt denn, dass des überhaupt von uns kommt? Kann doch genauso gut von eurer Seite kommen.



Nehammer: Ja. Klar. Wir ham ja grad einen Lauf. Wir brauchen grad nix dringender als Neuwahlen.

Kogler: Was? Ah so! Von einer Neuwahl redest du? Jessas! No, wenn des so is-dann hab i doch nix ghört.



Nehammer: Geh bitte, jetzt stell di net so!