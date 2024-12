Die gerade in Aushandlung befindliche Dreierkoalition hat schon jetzt einen Image-Rekord aufgestellt: Sie ist vermutlich die unbeliebteste Regierung aller Zeiten. Und das, bevor es sie überhaupt noch gibt. Das muss man auch erst einmal schaffen. Da dauerte es ja in England bei Boris Johnson länger. Und im Showbiz wusste man ja auch erst nach „Cheri, Cheri Lady“, woran man bei Dieter Bohlen wirklich war.

Solche Zukunftsaussichten schlagen aufs Gemüt, das ist klar. Und somit addieren sich die Beliebtheitswerte der Zuckerl-Koalition also schon vor dem Start in Höhen, die bei den „Dancing Stars“ schon das Achtelfinale eher unwahrscheinlich machten.

Es ist auch mit absoluter Sicherheit davon auszugehen, dass sich in den vielen Kompromissen, aus denen sich ein Regierungsprogramm dreier Partner zwingend zusammensetzen muss, ganz, ganz viele Menschen wiederfinden werden. Und diese Kompromisse werden ja auch von Budgetkürzungen begleitet werden, die ohnehin schon gewohnheitsmäßig Begeisterungsstürme hervorrufen und nicht nur dann, wenn sie auf ein schon vorher mäßig amüsiertes Publikum treffen. Ebenso scheint kein Weg an Steuererhöhungen vorbeizuführen. Auch die werden klarerweise nicht gegen die Koalition der Willigen verwendet werden und politisch ohne weitere Umwege auf das virtuelle Stimmenkonto der FPÖ gebucht werden können. Nein! Und zum Jahreswechsel steht auch gleich eine mittelkleine Strompreis-Tachtel für die Konsumenten an, die sicher ebenso zur guten Laune bei einem Publikum beitragen wird, das insgesamt weder verwöhnt noch ungeduldig ist und auch nicht geneigt, ein Ereignis wie diesem dem „System“ irgendwie nachzutragen.

Am Weg dieser Koalition wird es also absehbarerweise von Anbeginn an nichts als rote Rosen regnen – und nicht einmal ein passionierter Barfußwanderer wie Andreas Babler wird sich dabei auch nur einen einzigen Dorn eintreten. Die staunenden Österreicher werden am Reformkarren sitzen, der flink durch blühende Landschaften gezogen wird und bald wird man auf den ersten Blick gleich gar nicht mehr wissen, ob diese Kurvengrafik da in der Zeitung die von Bitcoin ist – oder doch die Beliebtheitskurve der Regierung.

So kann es, wie gesagt, auch kommen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Es gibt da sogar eine Formel, mit der man sie berechnen kann. Ich glaube, sie heißt „Murphy’s Gesetz“.