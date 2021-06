Rainer Nikowitz: Genfer Konventionen

Putin: Na und? Zum Ausgleich dafür brate ich ihn jetzt auf kleiner Flamme im Arbeitslager. Und zwar direkt unter euren Augen.

Biden: Was wir uns ja auch nicht mehr länger bieten lassen werden. Wie übrigens auch nicht Ihre Unterstützung für diesen absurden Lukaschenko.

Putin: Weil sonst was? Noch ein paar Sanktionen mehr?

Biden: Zum Beispiel.

Putin: So schreckliche wie nach der Krim? Also solche Sachen wie Reiseverbote für Russen, die sowieso nie in den Westen reisen wollten? Oder zumindest nicht unter ihrem richtigen Namen? Beinhart!

Biden: Das klingt nicht gerade nach einem Neuanfang in unseren Beziehungen.

Putin: Natürlich nicht! Was hätte ich denn davon? Es ist nichts Persönliches. Ehrlich, Joe. Aber wenn ich keinen Außenfeind hätte, würden die innen schnell mehr werden. Das kann ich nicht brauchen. Also machen wir doch einfach so weiter. Eine kleine Provokation hier, ein bisschen Säbelrasseln da – und die Leute sind zufrieden.

Biden: Dann hätten wir wohl alles besprochen.

Putin: Das sehe ich auch so.

Biden: Aber … wenn wir schon nach drei Minuten wieder bei der Tür rauskommen, sieht das auch nicht gut aus.

Putin: Ich weiß. Aber das habe ich, gevifter Weltpolitiker, der ich bin, natürlich einkalkuliert und mich darauf vorbereitet.

Biden: Und zwar wie?

Putin: Spielen Sie Karten?

Biden: Was?

Putin: Na ja, Schach wollt ihr Amis ja meistens nicht gegen uns spielen, weil sich die russische Überlegenheit nirgendwo deutlicher manifestiert.

Biden: Sie haben Spielkarten mit? Das darf doch nicht wahr sein.

Putin: Hätte ich mit dem kleinen Bush über Tolstoi reden sollen? Der wollte dann zum Beispiel immer mit mir pokern. Texas Hold’em natürlich. Was soll ich sagen: Das konnte er auch nicht.

Biden: Ich werde jetzt sicher nicht mit Ihnen Karten spielen.

Putin: Vielleicht was noch Kapitalistischeres? Am Rücken meines Dolmetschers wäre ein Monopoly-Spielplan eintätowiert …

Biden: Himmel!

Putin: Oder von mir aus auch Schere, Stein, Papier. Hauptsache, die Zeit vergeht. Jetzt kommen Sie schon! Wissen Sie was? Der Sieger darf den Chinesen ärgern.

Biden: Wenn der wüsste, wie das hier abläuft.

Putin: Ach, ich glaube, der hat da so eine Ahnung. Er schuldet mir noch eine Revanche. Hat mich im Go geschlagen.

Biden: Anfänger.

Putin: Wie bitte?

Biden: Na, Sie! Ein blutiger Amateur sind Sie.

Putin: Wieso?

Biden: Gegen den Chinesen spielt man natürlich Fortnite. Er ist lausig.