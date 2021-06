Rainer Nikowitz: Kalte Schulter

Natürlich entsendet die ÖVP seit jeher Feindbeobachter zu den Parteitagen des jeweiligen Koalitionspartners. In normalen Zeiten reicht das für ihre Zwecke auch völlig aus. Aber leider haben wir ja gerade keine normalen Zeiten. Ein Bundeskanzler, eine ganze Partei wird von einer gewissenlosen Opposition und einer mehr als willfährigen Justiz gejagt. Gerade jetzt hätte die ÖVP ihren Partner also wirklich dringend gebraucht. Nicht nur wegen der politischen Unterstützung. Nein, auch wegen der menschlichen Wärme. Und darum wollte die ÖVP diesmal keine Beobachter entsenden, sondern vielmehr Botschafter. Die am grünen Bundeskongress das entfalten hätten sollen, mit dem Türkis ja in erster Linie so viele Menschen bezaubert – diesen unwiderstehlichen Charme! Aber leider können die Grünen als Zeitgeistpartei ja im Moment fast gar nicht mehr anders, als der ÖVP bestenfalls gerade noch halbherzig zur Seite zu springen. Also haben sie sich aus Angst vor ihrer eigenen Basis gegen die Umsetzung dieser „Wenn wir schon nicht gemeinsam an einem Strang ziehen, hängen wir zumindest an einem“-Idee entschieden. Sonst hätte sich die Nachberichterstattung zum Bundeskongress wenigstens in befreundeten Medien auch so lesen können …