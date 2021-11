Rainer Nikowitz: Happy Lockdown!

Dass man auch richtig viel Spaß haben kann, wenn man den Klassiker „Trivial Pursuit“ online über Landesgrenzen hinweg spielt, beweisen Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer. Die beiden halten mittlerweile den Weltrekord für die längste Partie, haben sie die ihre doch schon im allerersten Lockdown vor eineinhalb Jahren begonnen. Es hat sich ein wahrhaft zäher Titanenkampf daraus entwickelt, und es ist immer noch nicht absehbar, wer am Ende obsiegen wird, fehlt doch beiden Kombattanten genau dasselbe Stück zum Glück: das gefürchtete grüne Eckerl! Hinter dem sich – und das kommt jetzt vielleicht nicht gänzlich unerwartet – das Gebiet „Wissenschaft“ verbirgt. Gespickt mit gemeinen Fangfragen und teuflischen Fallstricken! Aber das macht ja den Spaß erst aus. Und die Hauptsache ist ohnehin, dass man etwas dabei lernt. Salzburgs Landeshauptmann etwa weiß jetzt mit ziemlicher Sicherheit, dass die Silbe „ex“ vor „ponenziell“ eher selten bedeutet, dass etwas vorbei ist. Aber das ist nur der Anfang, schließlich kann er sich in den kommenden Wochen ja wieder vermehrt dem Spiel widmen – und nicht dauernd nur der doch recht anstrengenden Politik.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger wiederum lädt auf einer Internetplattform, die ähnlich beeindruckend aus dem Boden gestampft wurde wie „Kaufhaus Österreich“, zu „Ellis Hüttengaudi“, einem virtuellen Einkehrschwung in einen Winter, wie er durchaus sein hätte können. In ihrer Bauernstube reicht sie Jagatee aus dem Tetrapack und Germknödel aus der Mikrowelle, wechselnde Gäste wie die Adlerrunde oder Hans Knauß tanzen in Skischuhen zu DJ Ötzi, es ist – wenn schon nicht einträglich – so doch wenigstens wahnsinnig gemütlich!