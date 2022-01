Rainer Nikowitz: High Flyers

Blümel: Basti! Gut schaust aus!

Kurz: Darauf kann i nur sagen: völlig erwartungsgemäß!

Blümel: Mein Gott, ham wir uns lang net gsehn!

Kurz: Aber wenigstens weißt du immer no, wie man mich anzusprechen hat!

Blümel: Tut mir leid, die Verspätung. War’s eh ka Problem mit dem Tisch?

Kurz: Na ja, an sich sind die Lunch-Slots da schon ganz streng durchgetaktet. I mein, die Hüttn is so angsagt, da nimmt sogar die Klofrau nur Bitcoins. Es war net einfach, aber weißt eh: für besondere Kunden …

Blümel: Reservierst du da im Valley eigentlich jetzt unter Kurz – oder Short? Hehe!