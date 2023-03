Rendi-Wagner Genossinnen und Genossen, die Sitzung ist eröffnet. Wir ham heut ja bekanntlich einen besonderen Gast, ich würd allerdings natürlich lügen, wenn ich sagen tät, dass ich mich freu, dass er da ist. Doskozil Des san ja wieder amoi sehr nette Begrüßungsworte. Aber: Du hast mi ja selber eingladen. Rendi-Wagner Was hast gsagt? Doskozil Du! Hast mi eingladen! Rendi-Wagner Hach, i versteh eam net, er redt irgendwie so undeutlich … Des is halt leider a Problem, wenn ma so viel gern die starke Stimme für die sozial Schwachen warat. Doskozil Sehr witzig. Ludwig Er sagt, du hast eam eingladen. Rendi-Wagner Na ja, eh. Weil wir müssen ja wohl spätestens jetzt nach der schrecklichen Kärntner Wahl Konsequenzen ziehen.

Doskozil Ah! Endlich Konsequenzen? Du trittst also zruck? Super, dann hat si der Weg von Eisenstadt auffe überraschenderweise ja doch gelohnt. Rendi-Wagner Ich tret selbstverständlich nicht zurück! Ich hab schließlich eine Verantwortung gegenüber der Partei und den Wählern. Doskozil Eh. Drum sag i ja! Rendi-Wagner Es is ja wohl für jedermann klar, was an unseren Problemen schuld ist. Diese andauernden Diskussionen und Querelen, befeuert von einem Heckenschützen aus dem Burgenland. Doskozil Oder liegt’s am End gar an einer Parteichefin, die’s net kann? Rendi-Wagner: Jetzt macht er des scho wieder! Statt dass er endlich klein beigibt und mich bei meinem unwiderstehlichen Sturm aufs Kanzleramt unterstützt! Doskozil Sturm aufs Kanzleramt … Oida. I mein, echt jetzt, Michl: Wir verlieren a Wahl nach der andern, obwohl momentan eigentlich fast jede wie a Elfer ohne Tormann für uns sein müsst. Und schuld dran is net die Chefin – sondern der, von dem a jeder weiß, dass er’s besser könnt? Ludwig I weiß echt nimmer, was i mit euch zwa machen soll. Rendi-Wagner Mir reicht’s jetzt, so geht des net weiter. Es kann nämlich nur eine geben! Und deshalb stell ich jetzt den Antrag auf Parteiausschluss. Wer is dafür? Bures I! Deutsch I a! Doskozil Jössas! Die Liesinger Stimmenmaximierer, bekannt und beliebt bei Groß und Klein, ham wieder amoi die Krafthosen an. Euch braucht echt niemand mehr, außer ihr euch selber.

Deutsch I hab beim letzten Mal bitte zwölf Vorzugsstimmen ghabt, ja? Und die dreizehnte ham’s mir nur deswegen weggnommen, weil mi einer leider mit harten T gschrieben hat. Des muss die Tante Berta gwesen sein, die is leider nimmer voll auf der Höhe. Ludwig Moment amoi, Pam. Du willst einen von den drei Landeshauptleuten, die wir no ham, aus der Partei aussehauen? I mein, i kann den Schilfschneider ja a net leiden – aber des geht eindeutig zu weit. Rendi-Wagner Ma muss Prioritäten setzen. Wenn er endlich weg is, dann fragt mi kana mehr nach eam, und i kann stattdessen in jedem Interview meine Ideen für das Land unterbringen. Und endlich verdientermaßen die Herzen der Österreicher:innen erobern! Doskozil Wenn deine Ideen für Österreich net scho längst ka Sau mehr interessieren würden, dann täten s’ di eh danach fragen. Aber den Journalisten geht’s halt wie den Wählern: Die verstehen net, wie ma dermaßen an sein Sessel picken kann. Wo doch scho längst klar is, dass des nix mehr wird. Und nur dazu führt, dass der Kickl die Wahl gwinnt. Rendi-Wagner Wenn ma eam scho net ausschließen können – kömma dann net wenigstens gschwind an Marterpfahl aufstellen und eam a bissl quälen? Wer is dafür? Bures I! Deutsch I a! Ludwig Also bitte, Kinder! Wir san da ja net bei der FPÖ! Rendi-Wagner No net. Aber wenn’s nach dem Herrn Doskozil und seinen politischen Vorstellungen geht: bald. Doskozil Magst net einen Sesselkreis machen mit a paar andere Gefühlslinke? Rendi-Wagner Oder wir machen einen Sonderparteitag. Von mir aus mit einer Kampfabstimmung. Und dann schau ma uns an, wer gwinnt. Ludwig Des kann i euch genau sagen, wer dann gwinnt: Blau, Schwarz, Grün und Pink. So an Bledsinn mach ma sicher net! Doskozil Na ja … Aber was mach ma dann?

Ludwig Was ma immer machen bei der SPÖ. Warten, dass es besser wird! Doskozil Aha. Ludwig Wobei ja am allerwichtigsten sowieso die Antwort auf die Frage is: Was will die SPÖ als Partei noch erreichen? Wozu gibt’s uns denn überhaupt no? Rendi-Wagner Geh bitte! Deutsch Des is leicht! Bures Aber so was von. Deutsch Wart, glei fallt’s ma ein!