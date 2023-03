Bundesheer: Tarnen und Täuschen um Spionagesoftware

Seit dem Spätsommer 2022 laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien, die dabei von der Direktion für Staatssicherheit und Nachrichtendienst (DSN) unterstützt wird. Der bisherigen Ergebnisse sind brisant: In Österreich gibt es keine Rechtsgrundlage, die Software einzusetzen. Dennoch verhandelten die Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums intensiv mit Dsirf (beziehungsweise seinen Tochterunternehmen) – und bezahlten auch für ein Projekt. Dsirf sagte der Staatsanwaltschaft Kooperation zu und entfernte die verdächtigen Mitarbeiter, denen ein Alleingang unterstellt wird. Das Ministerium stritt bisher jegliche Verbindung öffentlich ab, bezeichneten entsprechende Berichte als „Falschmeldungen“. profil liegt nun aber umfangreiche Kommunikation vor, die Gegenteiliges beweist. Warum geht das ÖVP-geführte Ministerium so vor?

Manche Unternehmen wollen nicht allzu bekannt werden, weil das dem Geschäft so gar nicht zuträglich ist. Eines ist die in Wien ansässige Software-Entwicklungsfirma Dsirf, die an der Entwicklung eines sogenannten Staatstrojaners arbeitet. Also an einer Software, die auf Computern eingeschleust werden kann, um Daten abzugreifen. Immer mehr Regierungen setzen derartige Schadsoftware im Kampf gegen Terrorismus oder Spionage ein. Im Sommer des vergangenen Jahres landete Dsirf auf einer Warnliste von Microsoft, weil der US-Riese aufdeckte, dass der Trojaner illegal mehrere Anwaltskanzleien infiltriert hatte. Einige davon befanden sich in Österreich. Hinter vorgehaltener Hand wird dem Unternehmen außerdem Russlandnähe nachgesagt , was die Eigentümer vehement bestreiten.

Ein Exkurs in das Firmennetzwerk von Dsirf ist notwendig, um die verzweigten Fäden zu verstehen. Der Bis-vor-Kurzem-Geschäftsführer von Dsirf ist einer der Beschuldigten in der aktuellen Causa. An der Unternehmensadresse im dritten Wiener Gemeindebezirk wurde auch die Tochterfirma „Machine Learning Solutions“ (MLS) gegründet. MLS teilte sich den Geschäftsführer mit Dsirf. Neben dem Softwareunternehmen ist auch die B&C-Stiftung über eine Tochterfirma mit 35 Prozent an MLS beteiligt. Die B&C-Stiftung wurde im Jahr 2000 von der Bank Austria gegründet und hat sich „die Förderung des Industriestandorts“ auf die Fahnen geschrieben. Sie hält Anteile an bedeutenden österreichischen Industriebetrieben wie Lenzing, Amag, Semperit und Vamed. In der MLS steckt das Gold der Softwareentwicklungs-Boutique, wie sich Dsirf gern nennt: die Software „Subzero“, der Staatstrojaner. Das ist aus den Bilanzen und Bewertungen des Unternehmens herauszulesen und wird auf Anfrage auch bestätigt. Seit die Ermittlungen begannen, haben sich die Eigentümerstrukturen und Funktionen rund um Dsirf ein wenig verschoben. Ein Teil wurde nach Liechtenstein transformiert und Firmen umbenannt – grosso modo stehen dahinter aber noch immer dieselben Personen.

Eine Software für den Geheimdienst

Das österreichische Verteidigungsministerium hat zwei militärische Nachrichtendienste: Das Abwehramt und den Heeresnachrichtendienst (HNA). Ersteres befasst sich mit dem „Eigenschutz des Bundesheers“ und bekämpft Gefahren vornehmlich im Inland. Zweiteres kümmert sich um nachrichtendienstliche Informationen aus dem Ausland, die militärischen Entscheidungsprozessen als Grundlage dienen sollen. Laut profil vorliegenden Unterlagen entwickelte MLS für beide Dienste ein Verschleierungsnetzwerk, um die Identität von Mitarbeitern bei Internetrecherchen zu schützen. Das Vorhaben wurde laut vorliegenden Unterlagen als „Projekt Crow" bezeichnet, Kostenpunkt: 180.000 Euro für die erste Testphase. Insgesamt wurden die Aufwendungen des Ministeriums für die Software bis 2025 auf 707.832 Euro kalkuliert. Im Juni 2022 kam es in den Räumlichkeiten von MLS im dritten Wiener Gemeindebezirk zu einer Testphase, die erfolgreich abgeschlossen wurde.

Das erste aktenvermerkte Treffen zwischen dem Dienst und MLS erfolgte am 11. Februar 2021. An dem Tag wurde dem Abwehramt auch die Spionagesoftware Subzero mittels Präsentation in dem mit Dsirf geteilten Büro vorstellt. Dort wurde auch gleich per Organigramm die Verbindung der beiden Gesellschaften erläutert. Als erstmals „Die Presse“ im Vorjahr über Dsirf und die Verhandlungen mit den Nachrichtendiensten berichtete, stritt ein Sprecher des Bundesheeres solche auf Twitter vehement ab: „Diese Behauptung ist erfunden: das Heeresnachrichtenamt verhandelte nicht mit dieser Firma; es gibt auch sonst keinen wie immer gearteten Bezug.“

Eine klare Ansage. Allerdings: Unterlagen beweisen das Gegenteil. Warum setzt das Heer sogar bei der Flucht nach vorne auf Tarnen und Täuschen?

Das Verteidigungsministerium hält sich zu der Beschaffung bedeckt: Detaillierte Informationen zur Thematik wurden bereits im Vorjahr dem mit Nachrichtendienstlichen Belangen befassten, vertraulichem ständigen parlamentarischen Unterausschuss zugeführt“. Und: „Festzuhalten ist, dass die Einhaltung der den Nachrichtendiensten rechtlich zugewiesenen Kompetenzen, die einer mehrstufigen Kontrolle unterliegt, und ich im genannten Fall jederzeit gewährleistet war.“

Es gibt jedenfalls eine weitere bemerkenswerte Verbindung: Unter den Mitarbeitern der Softwarefirma findet sich auch eine Person, die beim Abwehramt beschäftigt war, aber zu diesem Zeitpunkt im Ministerium karenziert war. Der Mann stellte den Kontakt her.

Vom Abwehramt wurde eine oberflächliche Sicherheitsprüfung des Unternehmens durchgeführt – tiefergreifend sollte das erst erledigt werden, wenn die angeforderte Software im System etabliert wird. Der Quellcode der Software wurde nicht angefordert und überprüft. Weiters sei auch kein Vergleichsangebot eingefordert worden – die Interne Revision kritisiert die Vorgänge. Verständlich, denn das Unternehmen ist seit dem Auffliegen der Wirecard-Causa mit Negativberichten konfrontiert. Das hätte im Besonderen hellhörig werden lassen müssen – egal, ob die Vorwürfe nun stimmen oder nicht.

Die Marsalek-Achse

Denn die Vorwürfe wiegen schwer: Der deutsche Finanzdienstleister Wirecard legte im Sommer 2020 eine historische Firmenpleite hin. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Österreicher am der Unternehmens-Spitze. Ex-Vorstand Markus Braun muss sich derzeit in einem epischen Prozess wegen des Verdachts der Bilanzfälschung verantworten: 1,9 Milliarden Euro sind nicht mehr auffindbar – oder waren nie da. Brauns Kompagnon, der Ex-Finanz-Vorstand Jan Marsalek, setzte sich wenige Tage nach Bekanntwerden des Skandals mithilfe österreichischer Ex-Nachrichtendienstmitarbeiter ins Ausland ab. Sein Aufenthaltsort wird in Moskau vermutet, dass Marsalek als Doppelagent arbeitete, gilt als wahrscheinlich.

Was hat Dsirf damit zu tun? profil liegt Marsaleks Email-Account vor. Darin findet sich eine Präsentation des Staatstrojaners Subzero. In der Powerpointpräsentation ist auch von Kunden mit guten Russland-Kontakten die Rede – darunter „Russian Machines“, ein Unternehmen des Oligarchen Oleg Deripaska, mit dem wiederum der österreichische Investor Siegfried Wolf geschäftlich eng verwoben war. „Alles ein Missverständnis“, heißt es dazu von Dsirf zu profil. Man habe nie mit Wirecard oder Marsalek über Subzero gesprochen. Die Präsentation war vielmehr in dieser Form für einen anderen potenziellen Kunden erstellt worden: Das österreichische Innenministerium, das damals von FPÖ-Chef Herbert Kickl geführt wurde. Man habe dort präsentiert. Die darin genannten Kunden mit gutem Russlandgeschäft habe es nie gegeben. „Wir haben ehrlicherweise ein wenig angegeben, um gut dazustehen“, sagt ein Mitarbeiter von Dsirf zu profil. Die Präsentation müsse über blaue Kanäle aus dem Innenministerium zu Wirecard gekommen sein. Anders könne man sich das nicht erklären.

Es wäre wohl bedenklich, wenn derartige Informationen aus dem Innenministerium an Dritte gelangen würden - gänzlich unplausibel ist es freilich nicht: Denn die Präsentation wurde von einem gewissen Florian Stermann an Marsalek versendet. Er bewirbt die Software in seinem Email: Sie übernehme „volle Kontrolle über den Zielcomputer“. Stermann war Generalsekretär der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft (ORFG), die er wegen seiner engen Kontakte zu Marsalek nach Auffliegen der Wirecard-Verstrickungen verlassen musste. Er pflegte ausgezeichnete Kontakte zu hochrangigen FPÖ-Politikern – Ex-Klubobmann Johann Gudenus gilt als einer seiner besten Freunde. Äußern möchte er dazu allerdings nicht.