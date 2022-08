Rainer Nikowitz: Ich kandidiere!

So habe ich meine 6000 Unterstützungserklärungen in einem Aufwaschen beim letzten Heimspiel von Rapid auf der Tribüne der Ultras gesammelt. Die hatten erstens Zeit, weil das Match ja wie gewohnt ohnehin nicht zum Anschauen war, und zweitens habe ich ihnen versprochen, die Austria mittels präsidialem Dekret in die Landesliga zu versetzen – gleich nachdem ich die Regierung entlassen habe. Meine Gegner wenden da andere Methoden an, Gerald Grosz zum Beispiel kann sich auf seine unerhörte Popularität durch seine Dauerpräsenz auf oe24.tv verlassen. Für den Schnurrbart hat man ja die scherzhafte Bezeichnung „Rotzbremse“ erfunden. Fellner-Fernsehen ist so ziemlich das exakte Gegenteil davon – und Herr Grosz als wesentlicher Zulieferer der dort so begehrten Substanz klarerweise ein Star, vor allem in der boomenden Szene der funktionellen Analphabeten und mutig ihre Bürgerrechte auf Social Media auslebenden Sympathieträger.

Selbstverständlich bin ich auch, wie Tassilo Wallentin, der in der „Krone“ Schriftstücke produziert, die zumindest auf den ersten Blick eine durchaus täuschende Ähnlichkeit mit journalistischen Hervorbringungen aufweisen – wobei allerdings in der „Krone“ diesbezügliche Vergleichsmöglichkeiten leider fehlen –, gegen die Russland-Sanktionen. Aber meine klug durchdachte Ablehnung geht klarerweise wesentlich weiter als jene der ganzen nur mit der Gehirnhälfte von Harald Mahrer denkenden Würschteln, die tatsächlich zu glauben scheinen, gegen mich auch nur den Funken einer Chance zu haben. Ich würde nämlich die Sanktionen umgehend gegen die Ukraine verhängen, weil die sich ja dem neuen moralischen Imperativ zur sofortigen Kapitulation, der meist von vor allem bei Blicken in einen Spiegel gerne als deutschsprachige Intellektuelle Erkannten erhoben wird, beharrlich verweigert. Dies würde klarerweise umgehend dazu führen, dass uns Putin wieder liebhat und uns sein Gas mehr oder minder gratis liefert, woraufhin natürlich ein sofortiger reißender Strom von Milch und Honig zu erwarten ist.

Weiters werde ich das Problem mit dem Klimawandel lösen, ich werde nämlich ein Dekret für moderate Temperaturen bei gleichzeitig genügend Regen (der aber vor allem in den Nachtstunden fällt, um den Tourismus nicht zu beeinträchtigen) erlassen. Aber selbstverständlich muss kein einziger meiner Bürger irgendwas dazutun, geschweige denn auf etwas verzichten – wo kämen wir denn da hin? Jedenfalls nicht in die Hofburg, so viel ist sicher.

Und sonst …? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich als Erstes die Regierung entlassen würde?