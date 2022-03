Rainer Nikowitz: Jetzt! Oder doch nie?

Lassen Sie mich darum gleich noch einmal auf diese empörenden Umfragen zurückkommen. In diesen wird ja der Eindruck erweckt, dass die Zustimmung zur SPÖ als Partei wesentlich höher ist als zu mir als Spitzenkandidatin. Und damit unterschwellig auch, dass die SPÖ unter Umständen ohne mich sogar noch viel besser dastünde. Das mag schon sein – umgekehrt gilt es aber mit Sicherheit nicht. Also müssen wir uns mit diesem reaktionären Gedanken auch nicht weiter befassen. Weiters schwebt auch immer noch dieses Abstimmungsergebnis vom letzten SPÖ-Parteitag im Raum. Sie erinnern sich vermutlich leider alle daran, ein Viertel der Delegierten hat mich damals nicht gewählt, etwas Ähnliches gab es in der ruhmreichen Geschichte der Sozialdemokratie noch nie. Daraus könnte man schließen, dass nicht einmal meine eigene Partei mich mag. Und es bloß keiner laut sagt, außer dem Doskozil. Wobei: Laut – und Doskozil? Höhö! Kleiner Scherz am Rande, nur, damit ich beweise, dass es gar nicht stimmt, was alle sagen – und ich also gar nicht in den Keller lachen gehe. Sondern in Wirklichkeit eh einen Mörder-Schmäh habe!

Jedenfalls: Dieses Ergebnis am Parteitag war auch nicht meine Schuld – sondern natürlich die der alten weißen Männer. Ja, man kann es nicht leugnen: Die gibt es leider auch in meiner Partei. Trotz aller Bemühungen, sie endlich irgendwo sicher zu verwahren, wo man sie nicht mehr hört und sieht. Aber das Patriarchat ist da sehr gefinkelt. Ständig kommen neue alte Männer hinzu, die sich jahrelang perfid als junge getarnt haben! Während es ja im Gegensatz dazu alte weiße Frauen praktisch nicht gibt. Die muss man immer erst mit viel Mühe sichtbar machen. Was natürlich auch eine der Kernaufgaben meiner zukünftigen Kanzlerinnenschaft sein wird.

Womit wir beim programmatischen Teil dieser, wie Sie sicher merken, jetzt schon historischen Rede angelangt wären. Ich stehe ja nicht nur für eine hochmoderne Gesellschaftspolitik, sondern habe auch sehr akzentuierte Vorstellungen für die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und die lautet: mehr von allem für alle! Ich weiß, das ist ein bestechendes Konzept. Immer noch leiden breite Bevölkerungsschichten unter einem horrenden Mangel an Gratis- Vanilleeis und an Puderzucker, der von einem wohlmeinenden, starken Staat an der dafür geeigneten Stelle in den Körper eingebracht wird. Dafür stehe ich, denn wie sonst soll man als progressive Politikerin everybody’s darling werden?