Rainer Nikowitz: Hochfinanz

profil: Frau Ministerin, Sie haben sich mit Ihrer Behauptung, Russland könne den Swift-Ausschluss einiger seiner Banken quasi per

Erlagschein unterlaufen, reichlich Spott eingehandelt.

Schramböck: Völlig zu Unrecht! Ich wollte als Digitalisierungsministerin, die ich ja zum Glück auch bin, nur darauf hinweisen, dass es eben zwei Welten gibt. Die digitale - und die andere. Und dafür, dass man gleich sieht: Dingdong, digitale Überweisung!, dafür ist er ja erfunden worden, der Swift, nicht wahr? Von dem Jonathan.

profil: Von wem?

Schramböck: Na, vom Jonathan Swift. Nach dem er ja auch benannt ist.

profil: Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, dass der das war.

Schramböck: Nicht? Ah ja, stimmt! Sie haben recht, da hab ich was verwechselt. Das ist mir jetzt fast ein bissl peinlich.

profil: Machen Sie sich keinen Kopf.

Schramböck: Der Jonathan war natürlich einer von den Swifters. Kennen Sie die?

profil: Ich fürchte nicht.

Schramböck: Hach! "Save the last dance for me"! So schön.

profil: Ach so, das kenne ich. Das ist aber von den Drifters.

Schramböck: Muss wohl eine Cover-Version sein.

profil: Aber wenn Ihre Behauptung mit dem Erlagschein stimmt - haben Sie sich dann jemals gefragt, was eigentlich BIC ist?

Schramböck: Das weiß doch bitte jedes Kind.

profil: Glauben Sie wirklich?

Schramböck: Das sind Kugelschreiber! Kennt jeder.

profil: Oder Rasierer.

Schramböck: Genau. Wir haben ja so viele tolle Produkte in unserem Kaufhaus Österreich!